Android 10 stable commence à frapper le Galaxy Note10 et Note10 + (Mise à jour: Australie, Hong Kong, plus)

Deux semaines après que la gamme Galaxy S10 a reçu sa version stable One UI 2.0, il est temps pour le Galaxy Note10 et Note10 + d’obtenir la dernière version d’Android. Selon un rapport de SamMobile, les deux produits phares de Samsung fin 2019 reçoivent la mise à jour Android 10 en Allemagne, bien que le déploiement soit limité à un petit groupe de bêta-testeurs. Cette version stable fait suite à un test bêta de cinq tours qui s’est terminé il y a quelques jours à peine.

Samsung déploie la version stable uniquement pour ses bêta-testeurs en Allemagne afin de détecter éventuellement tout bug majeur. Outre SamMobile, la confirmation vient également de certains Redditors qui ont obtenu la mise à jour en Allemagne il y a quelques heures à peine. Les mêmes utilisateurs de Reddit mentionnent également que Google Pay reste en panne même après l’installation de ce dernier firmware Android 10, bien qu’il ne soit pas immédiatement clair à quel point le problème est répandu.

La version N975F *** 1BSL7 de la version One UI 2.0 basée sur Android 10 maintient le niveau de correctif de sécurité de décembre et pèse 144,2 Mo pour ceux actuellement sur la version bêta. Vous pouvez vous diriger vers la section Mise à jour du logiciel du menu Paramètres pour vérifier si la mise à jour a atteint votre appareil. Une version plus large pourrait suivre bientôt pour couvrir les unités exécutant Android Pie stable sur des marchés plus internationaux, car Samsung a l’intention de mettre à jour tous ses produits phares récents vers la nouvelle version avant la fin de janvier.

Déploiements précédents

Maintenant pour les utilisateurs de Pie stable

Ceux qui exécutent Android Pie stable sur leurs Note10 et Note10 + ont commencé à recevoir la dernière mise à jour d’Android 10, bien que le déploiement soit toujours limité à l’Allemagne. Cela signifie que seules les variantes Exynos des deux téléphones sont éligibles pour cette mise à jour en ce moment, tandis que les utilisateurs en dehors du marché européen devront peut-être attendre quelques semaines de plus. Quelques utilisateurs de Reddit du Royaume-Uni et de Russie ont mentionné que leur application Samsung Members leur avait notifié une sortie en janvier.

La mise à jour pèse plus de 1,9 Go pour les utilisateurs du Note10 +, comme l’a souligné la capture d’écran de SamMobile. Il devrait être déployé dans toutes les unités éligibles en Allemagne au cours des prochains jours, tandis que davantage de marchés devraient bientôt rejoindre.

France, Pologne, Inde, EAU, plus

Samsung a apparemment accéléré le processus de déploiement au cours des deux derniers jours, la version stable d’Android 10 ayant atteint plusieurs autres marchés en Europe et en Asie. La confirmation pour la Pologne est venue de notre pronostiqueur, tandis qu’un tweet a souligné la disponibilité de la mise à jour en Inde. Une interface utilisateur 2.0 frappe également des unités Note10 en Israël, en Grèce, en Italie, aux Pays-Bas, à Trinidad et au Nicaragua, selon un tas de fils Reddit.

En plus de cela, SamMobile semble également avoir reçu des confirmations pour plus de pays à travers les Amériques, l’Europe et l’Asie, qui sont énumérés ci-dessous:

Colombie

Panama

Suisse

République Tchèque

L’Autriche

France

Hongrie

Emirats Arabes Unis

Roumanie

Espagne

Croatie

Royaume-Uni, Mexique, Russie, plus

Android 10 est désormais déployé auprès des utilisateurs de Note10 sur O2 au Royaume-Uni, selon une mise à jour de SamMobile. Il atteint également ceux qui exécutent la version stable d’Android Pie au Mexique, en Russie, en Grèce, au Danemark et en Turquie.

Verizon

La mise à jour a maintenant atteint les unités Verizon Note10 et Note10 + aux États-Unis, selon notre pronostiqueur et un groupe de commentateurs, dont l’un a également obtenu Android 10 sur sa variante 5G.

AT&T

Après Verizon, il est temps pour les appareils Note10 verrouillés AT & T d’obtenir la nouvelle version. Quelques-uns de nos commentateurs ont reçu la mise à jour pesant plus de 2,2 Go il y a quelques heures, tout comme notre informateur.

T Mobile

Un groupe de Redditors avec des unités Note10 de marque T-Mobile aux États-Unis ont commencé à recevoir la version Android 10. Semblable à AT&T, la mise à jour pèse un peu plus de 2,2 Go, selon la capture d’écran partagée par un utilisateur.

Les notifications de mise à jour ont également commencé à apparaître sur le site de T-Mobile.

US débloqué

Une interface utilisateur 2.0 atteint désormais les unités déverrouillées Note10 (SM-N970U1) et Note10 + (SM-N975U1) aux États-Unis, ont confirmé quelques utilisateurs de Reddit et l’un de nos commentateurs. La mise à jour pèse environ 2,1 Go pour le modèle Plus.

Sprint, édition Star Wars

Deux jours plus tard en 2020, Sprint a finalement rejoint d’autres grands opérateurs américains pour proposer la dernière mise à jour Android à ses appareils de la série Note10. Plusieurs utilisateurs ont signalé avoir reçu le firmware sur leurs combinés verrouillés Sprint, ainsi que ceux utilisant une Note10 + Star Wars Special Edition déverrouillée.

Canada

Des unités canadiennes Note10 sur quatre principaux opérateurs – Telus, Bell, Rogers et Sasktel – reçoivent maintenant la dernière mise à jour One UI 2.0, selon un groupe d’utilisateurs qui se sont tournés vers Reddit pour passer le mot. Les autres opérateurs ne devraient pas tarder à rejoindre ce déploiement.

UK Note10 + 5G, Indonésie

Sur la base des informations fournies par notre pronostiqueur, nous pouvons confirmer que le Note10 + 5G débloqué au Royaume-Uni obtient la dernière version d’Android. La mise à jour frappe également des unités non 5G Note10 en Indonésie, selon un article de Reddit.

Australie, Hong Kong, Taïwan et Qatar

Selon quelques utilisateurs de Reddit, Android 10 est désormais déployé sur les unités Note10 déverrouillées et de marque Vodafone en Australie. Le statut de déploiement sur le site local de l’opérateur n’a cependant pas changé depuis “Test en cours”. La mise à jour atteint également des appareils à Hong Kong, Taiwan et Qatar au moment où nous parlons.

Merci: Piotr S., Michael D., Ramon Alvarado, Robert Thomas Johnson, @WinDroidGuy, Miguel Alvarado, glenn alpern, William, kenneth blanks, Skoobasteev, Dervis Dag, hoy_buloy