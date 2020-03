Android 11, appuyez deux fois pour des captures d’écran et ouvrez des applications récentes

Un des nouvelles principales introduit dans le premier aperçu d’Android 11 destiné aux développeurs est Colomb, nom de code utilisé pour indiquer un nouvelle série de gestes qu’en faisant un double tap sur le corps arrière du smartphone, permettent de effectuer plusieurs opérations.

Pour fonctionner, les données reçues de l’accéléromètre et du gyroscope sont analysées et utilisées, afin de déterminer si l’utilisateur a ou non tapoté deux fois l’arrière du smartphone. En outre, pour éviter une consommation excessive de la batterie ou une activation indésirable des gestes pouvant résulter d’un faux positif, des limites ont été introduites pour lesquelles Columbus Gestures ne peut pas fonctionner, par exemple lorsque l’écran du smartphone est éteint ou lorsque le L’application Appareil photo est ouverte.

Android 11, toutes les opérations pouvant être effectuées avec Columbus Gestures

Avec Android 11, appuyez deux fois à l’arrière du smartphone il sera possible, par exemple: d’ignorer une minuterie, de lancer l’application Appareil photo, de rappelerassistant vocal Google, jouer ou suspendre le contenu multimédia, désactiver les appels entrants, répéter une alarme ou exécuter “une action sélectionnée par l’utilisateur». Il est donc supposé que l’intégration de ces nouveaux gestes entraîne également un nouveau menu de paramètres dans lequel il sera possible de définir l’action à réaliser lorsque le double tap est effectué sur le corps arrière du smartphone.

Maintenant, il semble que le support de Columbus Gestures a été étendu à d’autres opérations et que, spécifiquement, cela permet également prendre des captures d’écran et ouvrez le écran des applications récentes. Les données sont issues du deuxième Preview d’Android 11, prises en analyse par les gars de XDA-Developers. Malheureusement, nous ne disposons toujours pas de toutes les informations nécessaires pour déterminer si ces gestes seront exclusifs aux smartphones Pixel ou si, au contraire, ils seront mis en œuvre sur tous Appareils Android compatibles avec la prochaine version du système d’exploitation Google. Pour le moment, comme spécifié par les gars des développeurs XDA, il semble que cette fonctionnalité soit testée sur Pixel 3 XL, Pixel 4 et Pixel 4 XL.