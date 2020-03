Android 11 Developer Preview 2 promet des améliorations pour les téléphones pliables

Google a lancé son premier aperçu développeur d’Android 11 beaucoup plus tôt que prévu, et le géant de la technologie l’a maintenant suivi avec une deuxième version axée sur les développeurs (DP2) de son système d’exploitation mobile, en s’appuyant sur certaines des améliorations initiales et en ajoutant quelques autres .

Vous pouvez télécharger la nouvelle version sur le blog des développeurs Android, mais comme c’était le cas avec la première version, elle n’est toujours compatible qu’avec les combinés Google Pixel (à l’exception de la première génération) et vous devrez flasher votre appareil pour l’installer , sauf si vous disposez de la version précédente qui sera mise à jour en direct.

En raison de ce processus d’installation plutôt compliqué et de ses prérequis de niche, il est clair que la mise à jour est toujours destinée uniquement aux développeurs, mais nous pouvons encore en apprendre beaucoup sur ce que Google a l’intention d’introduire lorsque Android 11 arrive sur le marché.

Nouvelles fonctionnalités

L’un des principaux nouveaux ajouts trouvés dans DP2 est la prise en charge des applications pour communiquer avec les capteurs de charnière dans les téléphones pliables, leur permettant de détecter l’angle auquel le téléphone est plié et de se comporter en conséquence.

Bien que ces informations puissent se manifester de plusieurs manières dans les modifications de l’application, la plus pertinente serait peut-être la possibilité pour l’application en question de changer sa vue et sa méthode de saisie lorsqu’elle détecte que l’écran est plié, divisant son affichage et son clavier entre les deux moitiés, par exemple.

Les applications pourront également définir un taux de rafraîchissement d’écran préféré.Par conséquent, pour le nombre croissant de téléphones dotés de taux variables (le Google Pixel 4 en étant), le combiné pourra s’ajuster automatiquement lorsqu’il sera ouvert.

Certaines améliorations apportées aux ajouts du premier aperçu de développeur ont également été apportées, la détection 5G étant plus granulaire afin que les applications puissent savoir plus précisément quand un utilisateur se trouve sur un réseau à grande vitesse et adapter son expérience en conséquence.

Les applications pourront également accéder à plus de détails en ce qui concerne la fonctionnalité de filtrage des appels, afin qu’elles puissent désormais signaler plus spécifiquement la raison du rejet d’un appel, permettre aux utilisateurs de les marquer comme spam à partir de l’application et d’accéder aux contacts de l’utilisateur pour les références croisées.

La sortie publique d’Android 11 est toujours prévue pour le troisième trimestre de 2020 et il n’y a aucune garantie que l’une des fonctionnalités de ce début de la phase de test le fera, mais pour les mises à jour majeures au moins, nous sommes très susceptibles de les voir dans la finale build compte tenu de l’historique des mises à jour Android.