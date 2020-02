Android 11: Google lance la version précédente et ce sont ses nouveautés

Les

les développeurs peuvent commencer à expérimenter les nouvelles du système

opérationnel

SET Puebla

Google a annoncé le 19 février le lancement du premier

Android version 11 pour les développeurs, qui comprend de nouvelles protections

pour améliorer la confidentialité des utilisateurs, la prise en charge des écrans à sténopé et

cascade –– qui bénéficiera aux téléphones à écran incurvé––, bulles

de chat pour les applications de messagerie – très style Facebook

Messenger––, nouvelles fonctions de caméra, fonctions biométriques et support

5G

“Pour les développeurs, Android 11 a beaucoup de

de nouvelles fonctionnalités pour vos applications, telles que des améliorations pour les appareils

Pliable et 5G, nouvelle API de service de redirection d’appels

les capacités des médias et des caméras, l’apprentissage automatique et plus encore », selon le

Communiqué de presse publié sur le blog des développeurs Google.

Selon Google, ce n’est qu’un premier coup d’œil et c’est

“Uniquement pour les développeurs et non pour un usage quotidien ou grand public.” Dans les

mois avant l’événement développeur Google I / O (12-14 mai)

ils vont lancer des mises à jour et Google invite les développeurs à télécharger Android

11, disponible sur les téléphones Pixel 2, Pixel 3, Pixel 3a et Pixel 4.

L’expérience

5G

Partant du principe que le réseau 5G offre une plus grande vitesse et

latence plus faible, Google propose deux API, qui sont les fonctions qu’Android 11

offre le programmé pour développer des expériences conçues

spécifiquement pour ce réseau, qui pourrait, entre autres, permettre à la

Diffusion de contenu 4K ou téléchargement rapide de jeux vidéo haute résolution.

«Nous avons étendu l’API pour inclure les réseaux cellulaires, de

afin que les utilisateurs dont les opérateurs proposent des données ne puissent pas être identifiés

limité tout en étant connecté au réseau 5G de l’opérateur », vous pouvez

Lisez sur le blog de Google.

Visualisation

d’écran

Android 11 prend en charge les écrans à sténopé ou avec

trou, comme celui du Galaxy S20, ou à la cascade ou aux écrans de type

Cascade comme le Huawei P30 Pro ou le Galaxy S10 Plus. Les

les développeurs peuvent créer des applications qui couvrent l’écran en

complet, y compris les bords.

Nouvelles expériences

des conversations

La prochaine version d’Android comprendra des sections dédiées à

les conversations afin que «les utilisateurs puissent trouver

Instantanément vos conversations en cours “dans vos applications préférées et vous

ils intégreront les bulles de conversation –– déjà utilisées par Facebook

Messenger–– qui garde l’accès aux conversations en vue même si

Ils utilisent d’autres applications.

Android 11 ajoute également la possibilité de répondre

avec des images les notifications de conversations. Selon Google, cela

La version précédente d’Android 11 pour les développeurs ajoute la prise en charge de la copie

images dans Chrome et vous pouvez coller les images dans le presse-papiers de

Gboard

Confidentialité et

la sécurité

Avec Android 11, un seul permis sera intégré pour

les applications qui demandent l’accès non seulement à l’emplacement, mais aussi à

microphone et la caméra, afin que les utilisateurs puissent donner une autorisation temporaire à leur

applications Google améliorera également le support biométrique, qui prend en charge

Trois types d’authentificateurs pour répondre aux besoins d’un plus grand nombre

d’appareils mobiles.

De même, le système d’identification des

appels en vertu des normes STIR / SHAKEN et l’utilisateur se verra offrir des options pour

cataloguer un appel comme spam ou ajouter l’utilisateur comme contact.

Source: CNET.com

