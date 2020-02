Android 11, nous connaissons déjà les premières fonctionnalités!

La dernière version du système d’exploitation de Google, Android 10, est récemment arrivée sur les premiers smartphones compatibles et beaucoup attendent toujours la disponibilité de la mise à jour. Néanmoins, le projet Android 11 commence à devenir plus concret, à tel point que Les premières informations à ce sujet sont déjà apparues sur le Net. De toute évidence, puisqu’il s’agit d’une version mise à jour du système d’exploitation Google pour les appareils mobiles, en plus d’innovations purement esthétiques, l’introduction de nouvelles fonctionnalités, visant à faire l’utilisation d’un téléphone mobile Android de plus en plus intelligent et plus rapide.

En ce sens, il explique la nécessité d’insérer un nouveau bouton qui permet aux utilisateurs de imprimer immédiatement un document ou une image depuis votre smartphone Android, sans d’abord passer par le menu de partage de fichiers, à partir duquel il est alors possible d’établir manuellement le dispositif d’impression, comme c’est actuellement le cas.

Android 11, un nouveau bouton pour imprimer rapidement des documents et des images depuis votre smartphone

avec Android 11, un nouveau bouton d’impression pour envoyer directement un document, une image ou tout autre type de fichier au service d’impression par défaut de l’utilisateur. Tout cela émerge du code d’une nouvelle technologie qu’un ingénieur de Mopria Alliance aurait envoyée à l’AOSP (Android Open Source Project).

Selon ce qui est lu à partir de la description du commit, cette nouvelle fonction facilite l’impression d’un fichier sur n’importe quelle imprimante prise en charge, tandis que la gestion de l’envoi de contenu au service d’impression est confiée à PrintManager, qui se chargera de rendre le résolution de fichier appropriée pour l’impression. Il sera également possible de déterminer les options d’ajustement et de remplissage, ainsi que la taille des images à imprimer.