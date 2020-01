Android, 30 applications Beauty Camera découvertes qui volent des données utilisateur

Une équipe de chercheurs de CyberNouvelles a constaté que 30 applications frauduleux pour les smartphones et tablettes Android, mis en examen pour collecté et vendu les données des utilisateurs à leur insu, ainsi que pour avoir a montré des publicités qui redirigeaient souvent l’utilisateur vers des sites de phishing.

30 applications pour modifier les selfies volent les données des utilisateurs

Il y a trente Applications Caméra Beauté incriminer, des applications qui vous permettent de modifier vos selfies en en appliquant différents filtres de beauté (blanchiment des dents, amincissement du visage, amincissement du nez, etc.) et qui ont a enregistré un total de 1,4 milliard d’installations.

Les chercheurs de CyberNews ont découvert que ces applications nécessitent un certain nombre d’autorisations potentiellement dangereuses et surtout pas nécessaire pour le fonctionnement de l’application, commeaccès au microphone smartphone, pour Position GPS, à la liste des contacts et en lisant les fichiers stockés sur l’appareil. Dans d’autres cas, bien que l’accès à la caméra ait été empêché, les applications pouvaient toujours y accéder à l’insu de l’utilisateur.

Les experts ont déjà contacté Google pour vous faire prendre conscience de tout cela et attend maintenant une réponse. Pendant ce temps, nous vous recommandons de désinstaller ces applications:

BeautyPlus – Easy Photo Editor & Selfie Camera

BeautyCam

Caméra de beauté – Caméra selfie

Beauty Camera Plus – Sweet Camera ♥ Maquillage Photo

Caméra de beauté – Selfie Camera & Photo Editor

Selfie Camera – Beauty Camera & Photo Editor

YouCam Perfect – Meilleur appareil photo selfie et éditeur de photos

Sweet Snap – Beauty Selfie Camera & Face Filter

Sweet Selfie Snap – Sweet Camera, Beauty Cam Snap

Beauty Camera – Selfie Camera with Photo Editor

Caméra de beauté – Meilleur appareil photo selfie et éditeur de photos

B612 – Caméra beauté et filtre

Caméra de maquillage de visage et éditeur de maquillage de photo de beauté

Sweet Selfie – Selfie Camera & Makeup Photo Editor

Caméra selfie – Caméra beauté et caméra maquillage

YouCam Perfect – Meilleur éditeur de photos et caméra selfie

Beauty Camera Makeup Face Selfie, Photo Editor

Caméra selfie – Caméra beauté

Caméra de beauté Z

Caméra HD Selfie Beauty Camera

Candy Camera – selfie, caméra de beauté, éditeur de photos

Maquillage Camera-Selfie Beauty Filter Photo Editor

Beauty Selfie Plus – Caméra Sweet Camera Wonder HD

Selfie Camera – Beauty Camera & AR Stickers

Joli maquillage, éditeur de photos de beauté et caméra selfie

Caméra de beauté

Beasts – Camera360 Beauty Cam

Photo Editor – Beauty Camera

Maquillage de beauté, effets de caméra selfie, éditeur de photos

Caméra Selfie – Caméra de beauté et filtres Bestie Makeup