Android Advanced Protection bloquera directement les applications tierces

La sécurité Android est devenue la cible de nombreux OEM et s’est beaucoup améliorée au cours de la dernière année. Cependant, malgré les systèmes d’apprentissage automatique de Google, les applications contenant des logiciels malveillants continuent d’atteindre les utilisateurs, souvent à partir de sources non vérifiées, non officielles et tierces.

Cela a rendu les téléphones Android non idéaux pour les utilisateurs à risque d’attaques ciblées, tels que les journalistes et les militants. C’est pourquoi, à partir d’aujourd’hui, Android ne permettra plus l’installation d’applications en dehors du Google Play Store. Cela ne se produira que sur les appareils enregistrés dans le programme de sécurité avancé de Google.

Cette nouvelle politique s’applique uniquement aux appareils Android qui font partie de son programme de haute sécurité pour les utilisateurs à haut risque. Le reste du monde Android peut continuer à installer des applications à vos propres risques. Il existe également des exceptions pour les dispositifs de protection avancés.

Les applications préinstallées et celles que les OEM fournissent via leurs magasins peuvent toujours être installées. Les utilisateurs plus avancés peuvent également transférer des applications via ADB s’ils le savent. Malheureusement, cela peut également signifier que toute personne ayant un accès physique au téléphone de l’utilisateur peut le faire.

Google active également Play Protect sur ces appareils par défaut. Il est surprenant qu’il ait fallu beaucoup de temps pour le mettre en œuvre. Play Protect analyse régulièrement les applications installées sur les téléphones pour rechercher les logiciels malveillants ou les modifications non autorisées.

Toutes ces protections tournent et sont basées sur l’installation du Google Play Store et des services installés, ce qui est, bien sûr, un moyen pour Google de faire de la publicité indirecte et d’augmenter sa dépendance à l’égard de son cadre propriétaire.