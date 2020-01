Android, de nombreuses applications et jeux disponibles GRATUITEMENT pour aujourd’hui seulement! Tecnoandroid

Dans cet article, la liste de toutes les applications, jeux et outils de personnalisation de votre smartphone Android mis à disposition en téléchargement gratuit. L’offre pourrait expirer dans les prochaines heures … alors dépêchez-vous! Encore une fois, nous remercions les gars d’AndroidPolice pour le rapport.

Application gratuite

Kosmos – Suivi du temps de travail, feuille de temps de travail

Votre calculatrice vocale Pro (vente de Noël)

secret letter pro – (Sans publicité)

Boundo: Ensemble d’outils système

Star Rover – Guide d’observation des étoiles

Augustro Music Player

Cleaner par Augustro

RAM & Game Booster par Augustro

Galerie Plus: lecteur vidéo et galerie de photos

Screen Share Tile – Partager la capture d’écran de la tuile

Lecteur vidéo tout format – OPlayer

Star Rover – Guide d’observation des étoiles

AVS: n’importe quel convertisseur vidéo

ProCam 7

L’application – Plus de décisions difficiles!

Autoroid – Paramètres du périphérique d’automatisation

Connexes – Journal de santé et journal de la vie

Jeux gratuits

Jumpies 3

Ruby Square: jeu de puzzle logique (700 niveaux)

Stone Of Souls

Frontier Wars: Defence Heroes – Jeu TD tactique

Test de QI – Test de QI Premium

Riddle Me 2019 – Un jeu d’énigmes

Cannon Master VIP

Cytus II

Mystic Guardian VIP: Old School Action RPG

Sword Knights: Idle RPG (Premium)

Superhero Fruit 2 Premium: Robot Fighting

Superhero War Premium: Robot Fight – Action RPG

Cartoon Dungeon VIP: Age of cartoon

Hunter Rush – Premium

Histoires: échapper au paradis

Labyrinthe laser

Dead Bunker 3: Sur une surface

Dungeon & Pixel Hero VIP

Empire Warriors Premium: Jeux de Tower Defense

God of Attack VIP

Tap Tap Fist VIP

Artisanat de dessin animé

Duck Warfare

Shadow of Death: Dark Knight – Stickman Fighting

Stickman Ghost: Ninja Warrior Action Offline Game

L’arbre céleste VIP

Tour de l’infini VIP

Tap Town – Soul Event

Tic Tac Toe Jumbo Pro

Wonder Knights VIP: RPG de tir rétro

Icon Pack et application pour une personnalisation GRATUITE

Earth 3D Live Wallpaper

Fledermaus – Icon Pack

Prism Live Wallpaper

