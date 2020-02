Android, le mode ultra basse consommation pourrait arriver sur les appareils pixel

Un nouveau mode, appelé ultra basse consommation, pourrait arriver sur les téléphones Android à l’avenir. Mishaal Rahman de XDA Developers a identifié un code source conçu pour l’AOSP. Il ajoute un nouvel «état d’économie d’énergie ultra faible» aux futures versions d’Android. Les détails indiquent que cette nouvelle fonctionnalité pourrait peut-être arriver sur les prochains appareils Pixel.

Comme indiqué, la fonction fait probablement référence à un nouveau mode d’économie d’énergie en plus du mode classique, introduit pour la première fois avec Android 5.0 Lollipop. Le mode existant sur les appareils actuels fonctionne en réduisant la fréquence à laquelle les applications mettent à jour leur contenu, en désactivant les commandes vocales toujours actives et en désactivant les opérations en arrière-plan.

Entre autres changements, nous augmentons l’intervalle de réactivation de l’appareil en mode veille et forçons un thème sombre – le cas échéant. Au lieu de cela, ce nouveau mode imposera probablement des restrictions supplémentaires sur les applications et les services. Cependant, nous ne savons pas quoi car aucun détail n’a été publié et nous sommes curieux de savoir à quoi s’attendre de cette nouvelle fonctionnalité.

Bien que rien dans le code source lui-même n’établisse une connexion avec les smartphones pixel de Google, Rahman note que l’ingénieur qui a envoyé la validation n’a auparavant travaillé que sur les codes liés aux pixels. Bien sûr, il n’y a pas de confirmation officielle de l’arrivée de ce nouveau mode sur les appareils Pixel, mais il existe d’excellentes possibilités.