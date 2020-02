Android, ne manquez pas ces applications et jeux GRATUITS juste pour aujourd’hui

Bon début à tous nos lecteurs! Aussi pour ce lundi, le Google Play Store est plein d’offres et propose des applications et des jeux gratuits généralement disponibles moyennant des frais. En plus des applications et des jeux (il y en a vraiment tous les types), le Play Store propose désormais de nombreux jeux gratuits icône de packages et d’autres outils pour personnaliser votre smartphone Android.

Rappelons que les applications listées ci-dessous sont sur l’offre pour une période de temps limitée: quelques jours, dans certains cas quelques heures. Donc, si une application devait revenir à son prix catalogue, cela signifie que la promotion est terminée. Comme d’habitude, nous remercions les gars de AndroiPolice pour les rapports. Cela dit, nous vous laissons la liste des applications et des jeux proposés.

APP

Mes partitions – Visualiseur de partitions, scanner de musique

Total Media Player Pro

Clavier d’équation chimique A

Relaxing Sleep Sounds PRO

Business Calculator Pro

Idle Poo Factory VIP

Fella pour Facebook

Lecteur Mp3 Pro – Qamp

JEUX

Dean The Kid: Action Platformer

Hero Evolution2: SP

Brick Breaker: Evolution RPG

Dragon Raid (Hardcore – rpg inactif)

RPG de tout le monde

Freelancer Simulator Inc: Game Dev Money Clicker

Sword Knights: Idle RPG (Magic)

Sword Warriors Premium: Heroes Fight – Action épique

Tap Town Premium (RPG inactif) – Magic

Neo Monsters

Histoires: votre choix (plus de ressources au début)

PACKS ICÔNES ET OUTILS DE PERSONNALISATION SMARTPHONE

RGB – Pack d’icônes LED arc-en-ciel

Salpicons – Icon Pack

Cubemax 3D – Icon Pack

Pack d’icônes fun rétro des années 80

Astrix – Icon Pack

Icônes Bixpic

Rugo – Icon Pack