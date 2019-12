Android peut enfin arrêter de diviser les enregistrements vidéo en morceaux de 4 Go

Les caméras téléphoniques ont beaucoup changé en quelques années seulement. Il n'y a pas si longtemps, nous enregistrions tous des films en résolution VGA pour les envoyer à des amis et à la famille, et maintenant de nombreux téléphones phares sont capables d'enregistrer à une résolution 4K et à des fréquences d'images plus élevées. L'application appareil photo d'Android n'enregistrera toujours pas les vidéos de plus de 4 Go, divisant ainsi de longs enregistrements en plusieurs fichiers, mais cela pourrait finalement être corrigé.

Comme l'ont souligné les développeurs XDA, un commit dans le projet Open Source Android (AOSP) révèle que Google se débarrasse du comportement de fractionnement de 4 Go. La description de validation mentionne que la limitation de taille de fichier 32 bits dans l'enregistrement de vidéos est supprimée, de sorte que les enregistrements peuvent s'étendre pour remplir tout l'espace disponible sur un téléphone:

Utilisez un décalage 64 bits dans mpeg4writer. Permet de composer / muxer des fichiers de plus de 4 Go. (…) fallocate () est utilisé pour pré-allouer dynamiquement de l'espace pour l'atome MOOV pendant l'exécution. Si l'espace requis n'a pas pu être alloué, l'enregistrement est arrêté et l'atome moov sera correctement écrit dans le fichier.

Google a testé avec succès la sauvegarde d'un fichier d'environ 32 Go, et dans un autre test, la société a été en mesure de remplir la totalité de la mémoire interne d'un téléphone avec un seul enregistrement. Il est possible que l'API MediaRecorder terminée (ou les applications d'appareil photo créées par les OEM) définisse une limite supérieure, mais la nouvelle limite serait probablement beaucoup plus élevée que 4 Go.

Cela pourrait ouvrir la porte à plus de téléphones – comme les propres pixels de Google – pour prendre en charge l'enregistrement à une résolution et à des fréquences d'images plus élevées. Il peut encore y avoir des limitations matérielles à surmonter, mais au moins le logiciel n'est plus un goulot d'étranglement dans le processus.