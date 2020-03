Android, plus d’un milliard d’appareils sont à risque

Selon un rapport de la société d’examen des consommateurs, «lequel?», Plus d’un milliard d’appareils androïde est en danger. C’est parce qu’ils exécutent des versions qu’ils ne reçoivent plus mises à jour de sécurité. Après leur cycle de mise à jour, Google propose désormais des mises à jour de sécurité uniquement pour les appareils qu’il exécute Android 10, 9 tartes et 8 Oreo.

Les appareils exécutant Android 7 ou une version antérieure ne sont plus éligibles aux mises à jour de sécurité et, par conséquent, “posent un risque pour la sécurité”, comme indiqué dans le rapport. L’année dernière, Google a publié les données d’adoption d’Android, dans lesquelles il a révélé qu’environ 40% des appareils il est toujours alimenté par Android 6 ou une version antérieure.

Android, les smartphones avec des versions datées sont en danger

Pour rendre le rapport encore plus crédible, un consommateur au Royaume-Uni a acheté plusieurs appareils Android qui ne reçoivent plus de mises à jour de sécurité en raison de la version Android datée, et les a infectés avec succès par des logiciels malveillants. La société a réussi à infecter certains des appareils avec plus de logiciels malveillants en démontrant les graves risques de sécurité auxquels sont confrontés les anciens appareils Android.

“Qui?”, A déclaré qu’il incombait aux OEM de veiller à ce que les utilisateurs soient plus conscients de la durée pendant laquelle un smartphone recevra les mises à jour.

Alors que Google publie des mises à jour de sécurité sur 3 ans pour ses appareils Pixel et les appareils qui utilisent Android One, plusieurs fabricants n’offrent pas de mises à jour pour la même durée. Parfois, ils atteignent la fin du soutien, même dans un an ou deux.

‘Lequel?’ Affirme également qu’Android devrait recevoir des mises à jour pendant une plus longue période comme les autres systèmes d’exploitation, tels que Windows et iOS. Par exemple, iOS 13, sorti en octobre 2019, prend en charge l’iPhone SE, lancé en mars 2016. De même, Windows 7 est sorti en 2009 et a atteint la fin du support cette année.