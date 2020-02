Android sera strict avec les applications qui suivent votre position en arrière-plan

Avant le préoccupation croissante concernant la sécurité et la confidentialité des informations personnelles, ainsi que les plaintes constantes des utilisateurs de Android, Google prendra des mesures plus strictes avec les applications qui accèdent aux données de votre appareil mobile, principalement avec ceux qui suivent l’emplacement de l’arrière-plan, tel que rapporté par la société dans une publication sur son site Internet.

Les utilisateurs nous disent constamment qu’ils veulent plus de contrôle sur leurs données de localisation et que nous devons prendre toutes les précautions pour éviter les abus. Avec ces commentaires à l’esprit, nous présentons aujourd’hui un aperçu des modifications des politiques Android et Google Play qui affecteront la façon dont les développeurs accèdent à l’emplacement d’arrière-plan.

Commencer ensuite 3 août, les nouvelles applications nécessitant une autorisation d’accès à l’emplacement d’arrière-plan, doivent être examinés et approuvés par Google avant d’arriver au Play Store. Bien entendu, les propositions devront suivre les règles de confidentialité imposées par l’entreprise, comme informer l’utilisateur du fonctionnement réel de l’application.

Cependant, les mesures ne s’appliquent pas uniquement aux demandes introduites en août. Et depuis le 2 novembre 2020, toute application existante qui suit l’emplacement en arrière-plan doit être à nouveau approuvée par Google, quelle que soit sa durée de disponibilité sur le Play Store. En cas de non-réussite du nouveau processus d’approbation, l’application sera supprimée du magasin.

Même les applications existantes doivent à nouveau approuver la révision.

À quoi ressemblera la procédure d’examen? Comme expliqué par Google lui-même, analyser le fonctionnement de l’application depuis son cœur, car son objectif est de déterminer si une application dépend vraiment du suivi en arrière-plan. Par exemple, un réseau social qui partage la position avec vos amis proches n’aura pas de problèmes pour passer l’approbation, car c’est le seul moyen de rendre cette fonctionnalité possible.

Cette annonce va de pair avec les nouvelles sur la confidentialité qu’Android 11 présentera cette année. Par exemple, avec la nouvelle version vous ne pouvez autoriser les applications à accéder aux données de localisation qu’une seule fois. Cela empêchera toute application de continuer à utiliser le suivi lorsqu’elle s’exécute en arrière-plan, ou même lorsqu’elle est toujours active dans la vue de l’utilisateur.

