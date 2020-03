Android, voici les 10 smartphones les plus puissants de février 2020 selon Antutu

AnTuTu est l’un des outils de référence le plus populaire et utilisé dans le secteur mobile. Et comme de nombreux téléphones sont testés régulièrement, il est logique que sa base de données de smartphones et leurs performances reflètent en quelque sorte la vraie image du marché. La liste des 10 meilleurs smartphones Android sur AnTuTu pour Février 2020 vient d’être annoncé.

La liste montre qu’en plus des smartphones Huawei 5G comme Huawei Mate 30 5G, Samsung Note 10+ 5G, VIVO NEX 3 5G et Xiaomi Mi 10 Pro qui dominent le haut du classement, il existe aussi des smartphones 4G comme Meizu 16e, 16e Plus et 16s Pro liste.

Android, voici la liste des 10 meilleurs smartphones selon Antutu

La 16e série Meizu a été un énorme succès pour la société. Lors de sa sortie, il a reçu de nombreux éloges en termes de conception, de configuration et de prix. Le 16s Pro est le dernier produit phare de l’entreprise et prend en charge la connectivité 4G. Les deux appareils semblent avoir gagné une place au milieu du classement grâce à leur matériel.

Le Meizu 16s Pro utilise l’écran Super AMOLED de 6,2 pouces de Samsung avec une résolution de 2232 × 1080 et un taux d’échantillonnage tactile de 160 Hz. En termes de configuration, le Meizu 16s Pro est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Toute la série comprend une mémoire UFS 3.0, une caméra frontale de 20 MP, une combinaison de capteurs Sony IMX586 + Sony 20MP IMX350 + Sony 16MP IMX481 à partir de 48 MP.

Bien que la présence d’appareils Meizu dans la liste soit surprenante, il existe des modèles que nous nous attendions à voir. Huawei Mate 30 5G est en tête de liste et le Samsung Galaxy Note 10+ 5G est derrière. En troisième position, on retrouve cependant le VIVO NEX 3 5G. Fait intéressant, le classement a été établi en pourcentages plutôt qu’en scores.