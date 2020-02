Android, voici les 10 smartphones les plus puissants selon AntuTu

Un mois seulement s’est écoulé depuis le début de l’année et nous sommes curieux de savoir à quoi s’attendre des smartphones Android 2020. Cependant, il y a encore des appareils Android à considérer, lancés l’année dernière. Le benchmark AnTuTu, une application bien connue qui mesure les performances des smartphones, nous a montré le top 10 des smartphones Android les plus puissants de janvier 2020.

Vivo occupe catégoriquement les 3 premières places. Bien que la marque ne soit pas présente sur tous les marchés de la même manière, Vivo est l’une des sociétés qui vend de nombreux smartphones en Chine. Le point fort de l’entreprise réside dans le rapport qualité / prix de ses appareils. À son tour, OnePlus (qui fait partie de BBK qui possède également Vivo, Oppo et Realme) voit ses deux derniers smartphones dans le classement.

OnePlus 7T Pro et OnePlus 7T occupent respectivement les quatrième et cinquième places. Xiaomi est l’une des marques qui n’a pas pu supporter au mieux sa gamme de smartphones dans la dernière partie de 2019. Par conséquent, la société a perdu sa place dans le Top 10. Peut-être, avec l’arrivée de Mi 10 et Mi 10 Pro , la marque pourra à nouveau se renforcer.

Nous avons également le top 10 des appareils de performance midranger, dans lequel l’Oppo Reno3 est loin devant le vivo X30 Pro en deuxième place. Fait intéressant, le Reno3 Mediatek Dimensity 1000L est encore plus puissant que son frère Pro Snapdragon 765G-pack. AnTuTu souligne également qu’il s’agit d’une comparaison approximative des résultats de performance et n’est pas responsable de la comparaison dans le département de la caméra, la conception, la capacité de la batterie et la charge rapide.