Android, vous pouvez maintenant télécharger gratuitement ces 19 applications

Même pour aujourd’hui, le Play Store de Google propose des applications, des jeux et des packs d’icônes gratuits autrement disponibles moyennant des frais. Ci-dessous, la liste de toutes les applications téléchargeables gratuitement sur votre smartphone Android. Nous remercions les gars d’Android Police pour le rapport.

APP

Internet Optimizer Pro et plus rapide | Non – Annonces

Partitions Master – Apprendre à lire des partitions

RubikCalcPRO: calculatrice programmable (PRO)

JEUX

Brothers 3 The Saga Continuer

Superhero Robot Premium: Hero Fight – RPG hors ligne

Journées universitaires – vacances d’hiver

Trig or Treat

Braincup

Ball hole 3D – Meilleur jeu relaxant hyper décontracté

Grow Zombie VIP – Fusionner des zombies

Zombie Age 3 Premium: règles de survie

BUMGINEER Clicker RPG

Colorzzle

Perdre du poids – Premium

Mind Games Pro

Pirate Defender Premium: Captain Shooting Offline

FORFAITS ICÔNES

Plax – Icon Pack

Baked – Dark Android Pie Icon Pack

Glass HD – Icon Pack

Ci-dessous, cependant, les applications qui peuvent être achetées à un prix réduit par rapport au prix catalogue. Dans le cas où le prix reviendrait à celui d’origine, cela signifierait que la promotion n’est plus valable.

APP

Livre de coloriage +

Little Piano Pro

[Substratum] K-Manager pour K-Klock Pro Key

Bloqueur de notifications et historique (pro)

Affiches, Carnaval Flyers, Banner Maker Pro

Systèmes d’équations linéaires

Learn React 16.9 [Pro] – Tutoriels et guide ReactJs

X Launcher Pro: Thème PhoneX, OS12 Control Center

FitGain Pro: Gym Planner, Tracker & Weight Lifting

Serveur FTP

Apprenez la programmation Python [PRO] – Python Hors ligne ù

JEUX

CODE D’ACCÈS: CIEL

Athlétisme de luxe

Ruée vers l’or! anniversaire

J’apprends à calculer

Stardew Valley

Le dernier rêve (complet)

Baby Explorer

Contes de fées classiques pour enfants

Armées avant [RTS]

Quadris (sans publicité)

Slaughter 2: Prison Assault

Profiteur du commerce spatial

Zombie Night Terror – Un fléau déchaîné

HORROR REAKINGING 1-5

Mars Power Industries: Space Puzzle Game

MECHANIKA

FORFAITS ICÔNES

DARK PIXEL – ICON PACK

MIUI LIMITLESS – ICON PACK

PEINTURE – ICON PACK