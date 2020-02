Andy Rubin’s Essential Products ferme ses portes

Essential Products a annoncé aujourd’hui la fin de ses activités et sa fermeture. Fondée par le controversé Andy Rubin, la start-up a dévoilé en août dernier un smartphone radical “GEM”.

L’arrêt d’aujourd’hui est dû au fait qu’Essential n’a «aucun chemin clair pour livrer» son prochain smartphone aux clients.

Malgré tous nos efforts, nous avons maintenant emmené Gem aussi loin que possible et, malheureusement, nous n’avons aucun moyen clair de le livrer aux clients. Compte tenu de cela, nous avons pris la décision difficile de cesser les opérations et de fermer Essential.

Essential a été fondée en 2015 après le départ de longue date du chef Android Andy Rubin de Google, qui a émergé en 2018 en raison de prétendues inconduites sexuelles. L’Essential Phone a été détaillé pour la première fois à la mi-2017, avec un hub intelligent appelé Essential Home. Ce dernier produit ne s’est jamais concrétisé, tandis que le PH-1 a été lancé en août de la même année.

Bien que le smartphone ne se soit pas bien vendu, il a été l’un des premiers appareils à proposer une encoche minimale pour la caméra frontale. Il a également été applaudi pour obtenir des mises à jour Android rapides, bien que cela se termine aujourd’hui. Le correctif de sécurité de février la semaine dernière était la dernière version logicielle de l’appareil. L’application de messagerie multiplateforme Newton Mail fermera également ses portes dans les mois à venir:

Dans le cadre de la fermeture de l’entreprise, la mise à jour de sécurité pour PH-1 publiée le 3 février est la dernière mise à jour de l’équipe logicielle Essential. Votre PH-1 continuera de fonctionner, mais nous ne fournirons aucune mise à jour ou assistance client supplémentaire. Les utilisateurs actuels de Newton Mail auront accès au service jusqu’au 30 avril 2020.

En fermant ses portes, l’équipe Essential a saisi aujourd’hui l’occasion de montrer sur quoi elle travaillait avec le projet GEM. La société voulait «inventer un paradigme informatique mobile qui s’intègre de manière plus transparente avec les besoins de style de vie des gens». Il existe un monocoque en verre avec revêtement à changement de couleur et OLED bord à bord.

Dans une série de quatre vidéos, nous voyons les applications de messagerie, calendrier, cartographie, Instagram et Spotify toutes optimisées pour le facteur de forme très grand et étroit. Il y a un clavier portrait particulièrement radical où les touches sont échelonnées, tandis que la navigation du système est gérée en glissant dans les coins inférieurs.

Sur le front de la caméra, Essential avec le GEM voulait «une caméra aussi bonne que trois». Cela comprend un super large (20 mm), large (28 mm) et télé (50 mm). Un «zoom intelligent» de 48 mégapixels qui capture «4 pixels en 1 pour des images de haute qualité» a également été présenté alors qu’il existe différents modes de «détection de scène AI».

Le troisième piquet est un assistant avec activation push-to-talk qui est lancé en appuyant sur le capteur d’empreintes digitales. L’approche d’Essential ne nécessite pas l’adhésion de développeurs tiers, affirmant qu’elle peut fonctionner / interagir avec n’importe quelle application.

