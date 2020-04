Animal Crossing, avec cet outil en ligne, vous pouvez dessiner votre animal de compagnie

Avez-vous déjà souhaité pouvoir créez et personnalisez vos villageois dans Animal Crossing? Le titre, en fait, offre la possibilité de créer votre propre personnage, mettant à disposition des centaines d’objets pour personnaliser le look, mais ne permet pas de créer ou de personnaliser les animaux mignons qui, au cours de notre aventure, se déplaceront dans notre village. .

Merci à idée fantastique d’un passionné de titrescependant, nous pouvons enfin découvrir le processus de création d’un villageois et éventuellement enregistrer le résultat sur notre PC ou smartphone. En fait, l’utilisateur en a créé un joli Outil en ligne qui nous permettra de créer et de personnaliser notre animal de compagnie. Cet outil propose différentes options pour la forme du visage, des oreilles, du nez, des yeux, des éléments caractéristiques du visage, des membres et quelques options pour modifier son apparence, avec différents types de chemises et chemisiers. Il est alors possible de choisir la couleur des différentes parties qui composent son corps, le tout à travers une interface utilisateur simple et intuitive, à portée de clic, pourrait-on dire, et accompagnée de la mélodie d’Animal Crossing. Ce que nous allons vous montrer sous peu, était notre première expérience.

Animal Crossing: New Horizons, quelques mots sur le dernier chapitre du célèbre simulateur de vie

Animal Crossing: New Horizons est le dernier chapitre de la série Animal Crossing, le simulateur de vie à structure non linéaire, dans lequel vous vous retrouverez à explorer et faire évoluer une île déserte, où, au fil du temps, un communauté animale anthropomorphe.

En plus de personnaliser l’apparence de votre personnage avec différentes coiffures et traits du visage, ainsi que de choisir la couleur de la peau et le look, il sera possible de convertir les matériaux trouvés en outils et objets d’ameublement, afin de décorer votre maison et vos espaces extérieurs du village. Le tout en compagnie d’amis. Animal Crossing: New Horizonsen fait, il peut être joué en mode multijoueur local (maximum 4 joueurs) et en ligne (maximum huit joueurs).