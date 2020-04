Animal Crossing: Explication de la controverse multijoueur de New Horizons

Nintendo’s Animal Crossing: New Horizons Le mode multijoueur permet à huit joueurs de se déplacer sur une seule île, mais les fonctionnalités coopératives locales du jeu ont suscité la controverse parmi les fans. Tout cela grâce à une limitation stricte de la façon dont Animal Crossing: New Horizons permet à plusieurs joueurs de vivre le jeu sur la même console.

À une époque de mesures d’auto-isolement COVID-19 dans le monde entier, Animal Crossing: New Horizons s’est avéré être un succès surprise. Le jeu a battu les ventes de Smash Bros la première semaine, ainsi que celle de Pokémon Sword and Shield, au Japon, et les fans d’Animal Crossing sur Twitter et d’autres plateformes de médias sociaux ont publié leurs expériences pour que les autres les voient, se fournissant mutuellement des conseils. et partager des créations cool et bizarres.

Une partie de l’attrait de New Horizons est la possibilité de partager une expérience de simulation de vie simple avec des amis sur Internet, tandis que les rassemblements réels sont considérés comme un danger pour la santé publique. Lorsque les joueurs sont déjà coincés au même endroit, le multijoueur local d’Animal Crossing ne répond pas à ce même appel.

La frustration vient du fait que – sur plusieurs comptes d’utilisateur Switch, ou même plusieurs copies du jeu – Animal Crossing: New Horizons ne permet qu’un seul îlot partagé par console. Quel que soit l’utilisateur qui se trouve être le premier à démarrer le jeu, il crée une île et a le contrôle total de la progression. Les autres membres de la console sont autorisés à sauter et à participer à un nombre limité d’activités, comme acheter des articles dans les magasins et personnaliser leurs propres maisons, mais le premier joueur est le seul à pouvoir choisir où vont les bâtiments, faire évoluer les améliorations des bâtiments et plus.

La décision d’appliquer cette limitation semble être tout à fait arbitraire de la part de Nintendo. Cela fait que tout joueur après la première impression se sent presque complètement inutile, ce qui conduit certains à croire que la limite d’une île n’était qu’un stratagème pour inciter les joueurs de New Horizons du même foyer à acheter des consoles Switch supplémentaires. Peu de temps après sa sortie, New Horizons a été bombardé de critiques sur Metacritic par des fans en colère contre le système coopératif local, ce qui lui a valu plus de 1300 avis d’utilisateurs négatifs et un score utilisateur de 5,4 au moment de la rédaction. Nintendo ne semble pas avoir l’intention de changer ce système dans les futures mises à jour, ce qui signifie que les familles et les colocataires devront très probablement continuer à partager le jeu local limité de New Horizons ou débourser de l’argent pour un deuxième Switch.

