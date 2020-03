Animal Crossing: les mises à jour de New Horizons peuvent être retardées

Les événements saisonniers et mises à jour pour Animal Crossing: New Horizons pourrait être retardé en raison de la pandémie internationale de coronavirus. Ce nouveau coronavirus (COVID-19) a balayé le monde et, selon tous les professionnels, la crise sanitaire massive va empirer avant de s’améliorer.

Sorti il ​​y a quelques jours à peine, Animal Crossing: New Horizons a déjà fait sensation dans l’industrie et devient rapidement le titre le plus populaire d’Animal Crossing. Beaucoup disent que le jeu n’aurait pas pu arriver à un moment plus parfait, avec la majorité des gens restant à l’intérieur en raison de l’épidémie de coronavirus et pratiquant la «distanciation sociale». La critique de . sur New Horizons l’a appelé “tout ce que les fans voulaient” et “une exclusivité incontournable” pour la Nintendo Switch. Le jeu introduit un certain nombre de nouvelles fonctionnalités importantes à la formule Animal Crossing, et ces fonctionnalités incluent des événements saisonniers qui devraient apparaître dans le jeu via des mises à jour. Cependant, le calendrier de développement de ces nouveaux événements passionnants pourrait être en danger.

En relation: Même les développeurs de Animal Crossing adorent les fans de multisegments DOOM

Dans une nouvelle interview avec le Washington Post, la directrice du jeu Aya Kyogoku et le producteur Hisashi Nogami ont discuté des grands changements d’Animal Crossing: New Horizons et de ses plans à long terme. Les deux ont déclaré qu’ils devaient prêter une attention particulière à la pandémie et à la façon dont elle pourrait affecter le contenu post-lancement du jeu. Kyogoku a déclaré que le développement de ces mises à jour d’événement est actuellement en cours, mais “nous devons être flexibles” si quelque chose doit être changé. Apparemment, l’équipe de développement travaille au bureau tous les jours, mais les heures de l’équipe ont changé afin que les employés puissent éviter la circulation ferroviaire aux heures de pointe. “En ce qui concerne l’équipe de développement, je dois également penser à leur santé et à leur bien-être”, a déclaré Nogami.

Malgré ses normes de santé publique généralement plus élevées, le Japon a également été touché par le coronavirus. Le pays compte désormais plus de 1 000 cas confirmés, et Nintendo a vu l’offre diminuer pour le nouveau Nintendo Switch sur le thème d’Animal Crossing au Japon, alors que leurs fabricants chinois ferment leurs portes dans un avenir prévisible. Mais selon l’interview du Washington Post, Nintendo a déclaré qu’il s’agissait d’un problème spécifique à l’Asie, pas à l’Amérique du Nord.

New Horizons ne serait certainement pas le seul jeu affecté par la pandémie. En fait, un certain nombre d’autres gros jeux pourraient être retardés en raison du coronavirus. Avec autant de gens qui jouent et parlent d’Animal Crossing en ce moment, il y aura certainement une certaine déception si les événements saisonniers finissent par être reportés ou annulés. Cependant, la chose la plus importante dans ce scénario serait la santé et la sécurité des développeurs, et les fans le reconnaîtraient probablement.

Suivant: Pourquoi le faux langage d’Animal Crossing est différent au Japon

Source: Washington Post