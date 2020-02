Animal Crossing: Les précommandes de New Horizons Eshop sont ouvertes, éligibles pour les bons

La date de sortie d’Animal Crossing: New Horizons approche à grands pas – le jeu très attendu sera lancé le 20 mars 2020 exclusivement sur Nintendo Switch. Les précommandes physiques pour New Horizons sont disponibles depuis un certain temps, mais le nouveau jeu Animal Crossing est enfin arrivé sur le Switch Eshop, ce qui signifie que vous pouvez maintenant précommander votre copie numériquement. Et si vous avez conservé l’un des bons de jeu Nintendo de l’année dernière, vous avez de la chance, car Animal Crossing: New Horizons est également éligible à cette offre.

Le programme de bons de jeu de Nintendo a été déployé l’année dernière, offrant deux bons pour 100 USD / 84 £ / 134,95 AU $. En supposant que vous utilisiez les coupons sur deux jeux Nintendo Switch à prix plein, vous pourriez économiser 20 $ / 16 £ / 24,95 AU $ dans l’ensemble. C’était beaucoup compte tenu du fait que les jeux Switch propriétaires ne tombent pas en dessous du prix catalogue lorsqu’ils sont neufs, et vous pouvez échanger les bons de deux jeux éligibles, de Pokemon Sword and Shield et Luigi’s Mansion 3 à Fire Emblem : Trois maisons. Malheureusement, les bons ne sont plus disponibles à l’achat aux États-Unis ou en Australie, alors j’espère que vous avez profité de la promotion l’année dernière.

Si vous souhaitez échanger votre bon sur Animal Crossing: New Horizons, vous pouvez le faire dans le Nintendo Switch Eshop, ou sur Nintendo.com si vous êtes aux États-Unis ou au Canada. Le tout nouveau Tokyo Mirage Sessions #FE Encore vient d’être ajouté à la liste des titres éligibles également, si vous avez enregistré plusieurs bons.

Si vous préférez précommander une copie physique d’Animal Crossing: New Horizons, Best Buy offre un crédit de récompense de 10 $ ainsi qu’un accessoire à peler et coller Tom Nook avec tous les achats. Il existe également une large gamme de produits Animal Crossing: New Horizons, y compris des contrôleurs Animal Crossing Switch très mignons, disponibles en pré-commande maintenant.

