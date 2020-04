Animal Crossing New Horizons: Comment attraper les puces | .

Animal Crossing: New Horizons est un jeu de simulation de vie qui donne aux joueurs des objectifs qui prennent des mois à accomplir plutôt que quelques heures. La capture de tous les poissons et insectes disponibles sur l’île nécessitera que les conditions soient correctes pour chaque créature à capturer. En entrant dans le mois d’avril, les joueurs auront sûrement remarqué de nouveaux poissons et insectes qu’ils ne pouvaient pas trouver auparavant. Ils pourraient également découvrir que certains de leurs villageois animaux semblent être un peu mal à l’aise et ont envie de se démanger lorsqu’ils n’ont jamais semblé avoir ce problème auparavant.

Dans Animal Crossing: New Horizons, les joueurs peuvent attraper une multitude de bogues différents sur l’île pour remplir leur Critterpedia et le musée local. La plupart des insectes peuvent être trouvés dans l’herbe, voler dans les airs ou suspendus dans les arbres pendant les mois où ils sont en saison, mais d’autres sont un peu plus difficiles à trouver. Voici un guide rapide sur la façon d’attraper l’un des bogues les plus facilement évitables dans Animal Crossing: New Horizons, la puce.

D’avril à novembre dans l’hémisphère nord et d’octobre à mai dans l’hémisphère sud, il y a une chance que les joueurs puissent trouver des puces sur les villageois habitant leur île. Lorsqu’il parle à un villageois qui a une puce, le villageois mentionne une démangeaison ou qu’il ressent le besoin de se gratter. C’est le moyen le plus évident de savoir qu’un villageois a une puce. La puce est également légèrement visible sur la tête du villageois sous la forme d’un petit point noir lorsqu’elle saute occasionnellement.

Pour attraper la puce, il suffit de frapper le villageois sur la tête avec un filet anti-insectes. Dans des circonstances normales, cela semble assez grossier, mais une fois que le villageois remarque que vous les avez débarrassés d’une puce, il est très reconnaissant. Les joueurs qui ne se sentent pas en confiance en repérant le petit point noir sur les villageois en passant par là peuvent au moins être assurés que parler à tous les villageois de leur île chaque jour et attraper des puces contribue aux réalisations de Nook Miles.

Les puces ne se vendront pas beaucoup au Nook’s Cranny (un faible 70 cloches), mais les joueurs devraient en chercher au moins un pour faire un don aux Blathers, qui seront moins que ravis d’accepter le don.

Animal Crossing: New Horizons est maintenant disponible sur Nintendo Switch.