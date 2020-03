Animal Crossing New Horizons: Comment déverrouiller l’élément du poteau de saut

Animal Crossing New Horizons présente un tout nouvel objet Vaulting Pole qui permet aux joueurs de sauter à travers les rivières de leurs îles. Ce guide expliquera aux joueurs comment débloquer cet objet spécial. Animal Crossing New Horizons est enfin sur nous et est l’un des jeux les plus attendus de 2020. La série Animal Crossing a récemment eu une histoire mouvementée, ne libérant pas de nouveau titre principal pour la franchise depuis Animal Crossing New Leaf. Le jeu a été un énorme succès et a été apprécié par beaucoup, mais à mesure que les joueurs se dirigent vers la Nintendo Switch, l’intérêt d’Animal Crossing s’est déplacé pour une nouvelle entrée. Le jeu a été révélé sur Nintendo Direct comme une annonce de duel aux côtés de la révélation d’Isabelle, un personnage majeur d’Animal Crossing New Leaf, en tant que personnage jouable dans Super Smash Bros.Ultimate. La mise en scène s’est terminée avec le personnage vétéran Tom Nook se préparant pour une place pour Isabelle et Villager pour revenir une fois qu’ils auront terminé Smashing. Cela a excité de nombreux fans d’Animal Crossing et sort finalement le 20 mars 2020. Il s’agit de la première entrée principale à être réalisée en HD et amène les joueurs sur une île tropicale où ils peuvent personnaliser leur expérience de vacances. Ici, les joueurs vont construire, créer et explorer des relations avec de nouveaux personnages. Le nouvel ajout au jeu est l’élément Vaulting Pole, un élément qui permet aux joueurs de traverser facilement les plans d’eau. Ce guide aidera les joueurs à déverrouiller cet objet unique et utile dans Animal Crossing New Horizons.

L’objet Vaulting Pole est important pour Animal Crossing New Horizons car il peut gagner beaucoup de temps pour traverser l’île. En outre, selon la façon dont le joueur décide d’agencer son île via la terraformation, certaines parties des îles ne peuvent être déverrouillées que lorsque vous atteignez l’élément Pôle de saut. Cela signifie que les ressources, les mauvaises herbes et potentiellement de nouveaux territoires pour créer et créer des maisons sont complètement enfermés derrière cet objet. Habituellement, pour traverser des rivières, le joueur devrait créer des ponts dans les entrées précédentes. Bien que cela soit possible, le pôle de voltige facilite simplement le travail et économise des tonnes de temps et de ressources. En utilisant l’objet Vaulting Pole, les joueurs peuvent rapidement traverser les rivières avec un minimum de facilité. L’article est à côté des autres outils (pelle, filet, canne à pêche, etc.) et peut être créé en utilisant les recettes de bricolage du jeu. Ce guide aidera les joueurs à recevoir la recette de bricolage pour Vaulting Pole.

Afin de déverrouiller l’objet Pôle de saut, le joueur doit d’abord emmener des Blathers sur leur île tropicale. Blathers est en charge du musée sur l’île, un endroit où le joueur peut afficher les insectes et les poissons qu’ils ramassent sur l’île. Les blathers fourniront au joueur l’objet du poteau de saut et la pelle afin qu’ils puissent faire le tour et collecter plus d’insectes et de poissons à exposer lors de l’ouverture prévue du musée. Pour amener des Blathers sur l’île, le joueur doit faire le tour de l’île et ramasser des poissons et des insectes et les retourner à Tom Nook. Tom Nook enverra ensuite tous les spécimens que le joueur lui fournira à Blathers. Une chose importante à mentionner est que les spécimens donnés à Tom Nook doivent être des insectes ou des poissons uniques. Fournir à Tom Nook le même poisson ou le même bug ne déclenchera pas cet événement.

Après avoir collecté environ 5 insectes ou poissons uniques, Tom Nook recevra un appel téléphonique de Blathers au sujet de l’ouverture d’une tente sur l’île. Si le joueur est intéressé (ce qu’il devrait être), Tom Nook lui fournira un package de camping pour la tente du musée. Le joueur a maintenant la possibilité de faire le tour de l’île et de trouver l’endroit parfait pour l’endroit où il veut placer la tente. Une fois l’emplacement de la tente sélectionné, les Blathers arriveront demain en temps réel. Les joueurs peuvent choisir d’attendre jusqu’au lendemain, mais une autre méthode consisterait à paramétrer la Nintendo Switch et à changer la date d’un jour. Cela a plusieurs implications, y compris de nouveaux objets apparaissant sur l’île, mais permet également au joueur de gagner du temps pour récupérer le pôle de saut. Maintenant que c’est le lendemain, dirigez-vous vers la tente nouvellement érigée où le joueur l’a placée et parlez avec Blathers. Les blathers assigneront au joueur une tâche et lui fourniront le poteau de saut pour l’aider à le terminer.

Animal Crossing New Horizons ajoute plusieurs nouvelles fonctionnalités de gameplay, y compris l’introduction de Nook Miles. Cela agit comme une monnaie secondaire, similaire aux cloches, mais celles-ci peuvent être débloquées en effectuant certaines tâches autour de l’île. Cela peut aller de dépenser de l’argent dans les magasins, de capturer des bogues avec un filet ou même de prendre une photo. Une fois que le joueur a remboursé sa dette, Nook Miles + se déverrouille, offrant de nouvelles tâches au joueur pour terminer et parcourir. Il y a toujours quelque chose à accomplir dans Animal Crossing New Horizons, et c’est ce qui le rend supérieur par rapport aux entrées précédentes de la série. C’était très souvent où les joueurs étaient à court de tâches quotidiennes à faire. Le jeu fonctionne de manière similaire à un titre Gacha mobile moderne, où le joueur est récompensé pour se connecter chaque jour avec un bonus. Le jeu prévoit d’avoir du contenu pendant plusieurs années à venir et de divertir sa base de fans avec des événements, des fêtes et des objets spéciaux. Animal Crossing New Horizons consiste à créer la propre expérience d’escapade sur l’île tropicale du joueur. Bien que ce ne soit pas complètement une expérience de vacances (puisque le joueur doit contracter un prêt massif au début du jeu), l’idée est toujours là puisque l’île est entourée d’un bel océan, pouvant personnaliser chaque aspect de l’île et établir des relations avec d’autres personnages est un élément clé de ce qui rend ce jeu spécial. Animal Crossing New Horizons est exactement ce que tout le monde attend depuis si longtemps.

Animal Crossing New Horizons est maintenant disponible sur la Nintendo Switch.