Animal Crossing New Horizons: Locating Wisp & # 039; s Spirit Pieces

Animal Crossing New Horizons introduit une pléthore de nouveaux personnages dans le monde d’Animal Crossing. Et tandis que la majorité de la nouvelle distribution est assez animée, une, en particulier, est assez fantomatique. Néanmoins, aider cette petite goule rapportera au joueur de belles récompenses.

Brindille est un petit fantôme orbiculaire qui habite votre île. Il ne sort que tard le soir et parcourt la périphérie de l’île. Et ironiquement, il est terrifié par les fantômes, et il a besoin de votre aide pour récupérer ses pièces spirituelles.

Wisp peut être trouvé à la périphérie de la rive de l’île tard dans la nuit, parcourant une petite zone. Si un joueur s’approche de Brindille et lui parle, Brindille pensera que vous êtes un fantôme et explosera en morceaux d’esprit par peur. Cette explosion laissera une version beaucoup plus petite de feu follet.

Une fois que Brindille se rendra compte que vous n’êtes pas un fantôme, il vous demandera votre aide pour récupérer ses pièces spirituelles, et c’est le moins que vous puissiez faire puisque vous lui faites perdre en premier lieu. Brindille vous dira que vous devez trouver 5 pièces d’esprit dispersées autour de l’île, et vous aurez besoin d’un filet pour les attraper. Il vous promet également une récompense en échange de la collecte de ses pièces spirituelles.

Les pièces spirituelles que vous recherchez peuvent être trouvées flottant sur toute l’île du joueur. Ils ne sont pas au même endroit et agissent de la même manière que les papillons flottant d’un endroit à l’autre. Les joueurs devront retrouver cinq de ces pièces, puis retourner dans Brindille pour récupérer leur récompense.

Encore une fois, les joueurs devront collecter chaque pièce avec un filet anti-insectes, et les pièces devront être collectées la nuit.

En retournant les pièces spirituelles à Brindille, il reprendra sa forme circulaire d’origine avant d’avoir eu peur … jusqu’à la mort. Il remerciera ensuite le joueur et le récompensera avec un objet de son choix.

Le joueur ne saura pas ce qu’il choisit spécifiquement mais aura deux choix obscurs: un objet que le joueur ne possède pas déjà ou un objet cher. Après avoir fait votre choix, une récompense sera placée dans votre inventaire et Brindille disparaîtra. Selon les défis de Nook Miles, il semble que ce ne sera pas la dernière fois que vous verrez Wisp.

Animal Crossing New Horizons est disponible sur Nintendo Switch.