Animal Crossing: New Horizons & # 039; Meilleurs exemples de conception de pièces et de maisons

Les fans d’Animal Crossing se sont révélés être un groupe créatif, créant toutes sortes de paysages et d’îles impressionnants avec Animal Crossing: New Horizons » outils. La partie la plus fondamentale de la personnalisation de la série Animal Crossing, cependant, est la maison des joueurs, et les nouvelles capacités de personnalisation dans New Horizons ont permis aux joueurs de créer de superbes conceptions de pièces.

New Horizons a une tonne de meubles et de papiers peints intéressants – y compris des papiers peints complexes et mobiles – parmi lesquels les joueurs peuvent choisir, mais ce qui rend vraiment ses designs de maison impressionnants, c’est le nombre de personnalisations auxquelles les joueurs ont accès. Les outils de conception de New Horizons permettent aux joueurs de dessiner ce qu’ils veulent et de le placer sur les sols et les murs, et certains meubles peuvent être ajustés pour s’adapter à la palette de couleurs d’une pièce particulière.

Ces outils ont conduit à de nombreuses dispositions de maison uniques de la part des fans. Voici quelques-unes des conceptions de pièces créées par les joueurs les plus cool d’Animal Crossing: New Horizons, qui devraient aider à inspirer d’autres joueurs à produire des maisons tout aussi intéressantes.

Chambre Moon

L’utilisateur de Reddit ThaiTeaMochi a gagné les votes positifs de milliers d’autres joueurs de New Horizons avec cette conception de salle étoilée. Il dépend fortement du papier peint à motif d’étoiles et des textures de sol, mais le placement de bon goût d’autres objets lumineux sur le thème de l’espace – et en particulier les moutons à bascule dans le coin – aide vraiment à vendre la sensation de sommeil de la pièce.

Cuisine lumineuse

Cette cuisine de lunaire de Reddit est incroyablement accueillante, grâce aux plantes, aux carreaux blancs, aux meubles en bois clair et aux accents jaunes. Les améliorations de la maison de New Horizons permettent aux joueurs de personnaliser plusieurs pièces, de sorte que les joueurs pourraient vouloir essayer de transformer l’un d’entre eux en une cuisine comme celle-ci.

Chambre Minecraft

L’utilisateur de Reddit EpicPickles01 a utilisé les outils de conception susmentionnés de New Horizons pour créer cette superbe salle inspirée de Minecraft. C’est clairsemé, mais tout à fait unique parmi les autres maisons d’Animal Crossing.

Librairie / Bibliothèque

Cette mise en page de librairie de l’utilisateur adamislolz de Reddit a une excellente combinaison de meubles sombres qui cloue l’esthétique, et il pourrait également bien fonctionner comme une bibliothèque.

Atelier de couture rose

La conception de la salle de couture de l’utilisateur de Twitter Euphoriasis présente une adorable palette de couleurs rose et blanc, encore meilleure lorsqu’elle est combinée avec les vêtements mignons et pastel exposés.

“Chambre sorcière”

Cette salle de l’utilisateur de Twitter Big Baby fait un grand usage de nombreuses chances différentes qui se rejoignent en quelque sorte sous l’esthétique “sorcière”. Le tapis, le crâne et le chaudron occultes sont des touches particulièrement agréables, surtout lorsqu’ils sont associés à de nombreux meubles végétaux Animal Crossing, qui adoucissent un peu les choses.

Chambre Spa

La conception de la salle de spa de l’utilisateur de Reddit finessedough combine une variété d’articles à thème différent dans un look cohérent et relaxant.

Espace Vaporwave

S’appuyant fortement sur les conceptions personnalisées de New Horizons pour un excellent effet, la chambre aux murs roses et au sol à carreaux de l’utilisateur de Reddit capture parfaitement le look vaporwave.

Salle de séjour douce

Ce salon lumineux de Lady Ivy de Twitter utilise une combinaison unique de murs de briques, de couleurs douces et de plantes, et le jukebox aléatoire ne se sent pas en quelque sorte à sa place.

Cuisine bondée mais confortable

Ce dernier exemple de l’utilisateur de Twitter Tiffany devrait ressembler à un désordre complet, avec de l’encombrement et des décorations partout. Mais il y a un ordre à la folie, et cela finit par avoir l’air cool et confortable – comme peut-être que c’est la maison de la tante froide mais désordonnée de quelqu’un. Cela montre que, lors de la création d’un espace, ce sont les petits détails complexes de New Horizons qui comptent.

