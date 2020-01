Animal Crossing: New Horizons vous permet d’avoir une seule île par console de commutation

Animal Crossing: New Horizons sera lancé sur Nintendo Switch en seulement quelques semaines, et pour la première fois de la série, jusqu’à huit joueurs pourront vivre ensemble sur la même île. Cependant, si d’autres joueurs qui partagent votre système souhaitent avoir leur propre île, il semble qu’ils n’auront pas de chance.

Comme l’a remarqué AC Pocket News, le site Web de Nintendo of Australia note qu’une seule île Animal Crossing: New Horizons peut exister par console Nintendo Switch, même si vous avez plusieurs exemplaires du jeu. Cela signifie que pour qu’un autre joueur qui partage votre système crée sa propre île, il devra avoir son propre Switch et son propre jeu. L’avertissement se lit comme suit:

“Jusqu’à 8 joueurs avec des comptes enregistrés sur une console Nintendo Switch peuvent vivre sur une île partagée, et jusqu’à quatre résidents d’une île peuvent jouer simultanément sur une console. Veuillez noter: une seule île peut exister par console Nintendo Switch, indépendamment de le nombre de comptes d’utilisateurs enregistrés ou de copies du jeu utilisées sur une console. Une Nintendo Switch et une copie du jeu sont requises pour chaque île unique. “

Dans d’autres nouvelles d’Animal Crossing, Nintendo a récemment annoncé une Nintendo Switch sur le thème d’Animal Crossing, qui sera lancée le 13 mars et comprend Joy-Cons vert et bleu pastel ainsi qu’un dock blanc avec une image des Nooks sur une île. Le dock et Joy-Cons seront également vendus séparément dans le magasin de Nintendo au Japon, mais il n’est pas clair s’ils seront disponibles à l’achat individuellement en Occident.

Animal Crossing: New Horizons sera lancé le 20 mars. Une poignée de bonus de précommande ont été annoncés pour le jeu chez différents détaillants; vous pouvez voir ce qu’ils sont tous dans notre guide de précommande New Horizons. Pour en savoir plus sur le titre, consultez notre résumé de tout ce que nous savons sur New Horizons.

