Animal Crossing PC: les meilleures alternatives sur Steam

Regardez, nous l’obtenons. Vous en avez probablement marre des gens qui publient sur Animal Crossing: New Horizons sur Internet. Quel est le problème avec ça, de toute façon? C’est juste un tas de personnages mignons, courir autour d’une île pour accomplir des tâches subalternes afin de rembourser une dette toujours croissante à un raton laveur avide d’argent.

Et pourtant, pour quelque raison que ce soit, vous le voulez – en avez envie, même. Vous voulez discuter avec des villageois anthropomorphes; vous voulez labourer la terre et profiter des fruits de votre travail. Mais la simple perspective d’acheter une Nintendo Switch uniquement pour découvrir un jeu n’est tout simplement pas juste.

Et si nous vous disions qu’il y a de super jeux PC qui peuvent vous donner ces sensations Animal Crossing … et ils sont tous sur Steam. Peu importe s’ils ne sont pas la vraie affaire – ces alternatives PC Animal Crossing vous feront vous sentir un peu moins envieux de la vie insulaire de votre ami, à tout le moins.

(Crédit d’image: Lazy Bear Games)

1. Gardien de cimetière

Non, ce n’est pas une recommandation de plaisanterie. Graveyard Keeper est un peu similaire à Animal Crossing, bien que le sujet soit beaucoup moins joyeux. Prenez une pelle (et certains corps) pendant que vous gérez votre propre cimetière et faites tout ce qu’il faut pour faire une entreprise florissante.

Bien qu’il s’agisse essentiellement d’un jeu consistant à mettre les gens à six pieds sous terre, Graveyard Keeper est plein d’humour noir et vous fera apprécier votre travail dans le monde réel un peu plus. Bien sûr, vous pourriez avoir des réunions consécutives et l’imprimante est encore bloquée, mais au moins vous n’avez pas à broyer les organes pour vendre au boucher local pour un argent rapide.

(Crédit d’image: ConcernedApe)

2. Stardew Valley

Un jeu véritablement incroyable à part entière, Stardew Valley combine le meilleur de Harvest Moon et Animal Crossing pour créer une expérience fascinante et totalement addictive. Avec l’agriculture en son cœur, profitez de la vie simple en vivant de la terre, en cultivant, en élevant et en fabriquant des équipements plus efficaces.

Rendez-vous dans la ville animée et nouez des relations avec ses citoyens – vous ne savez jamais, cela peut même conduire au mariage et aux enfants! Il y a tellement de choses à faire à Stardew Valley que vous vous demanderez pourquoi vous ne possédez pas ces niveaux de productivité en dehors du jeu.

Oh, et avec la récente mise à jour multijoueur, vous pouvez désormais pêcher, combattre, planter et semer vos graines avec vos amis de ferme les plus proches en ligne. C’est de mieux en mieux.

Les meilleures offres de Stardew Valley du jour

Stardew Valley – Xbox One

Stardew Valley – PlayStation 4

(Crédit d’image: Bitten Toast Games Inc.)

3. Pattes de jardin

Instantanément adorable, Garden Paws est l’équivalent de Sylvanian Family: le jeu vidéo (qui n’existe malheureusement pas). Vous incarnez un animal de la taille d’une pinte chargé de bâtir une communauté prospère. Gérez une boutique pour gagner des pièces, combattez dans des donjons dangereux et entreprenez des quêtes passionnantes tout en travaillant vos petites pattes jusqu’aux os.

Avec plus de 500 heures de contenu à apprécier, Garden Paws continue de croître avec des mises à jour régulières et de nouveaux modes de jeu à essayer, comme le multijoueur en ligne où vous pouvez jouer avec jusqu’à 32 amis à fourrure. Aww.

(Crédit image: jeux Pathea)

4. Mon temps à Portia

Une nouvelle vie vous attend dans la charmante ville de Portia, mais avant de devenir trop confortable, vous devrez redonner à l’atelier délabré de votre père son ancienne gloire. Liez-vous d’amitié avec les citadins, la ferme comme la récolte est juste au coin de la rue, et devenez un concepteur de maison en collectant et en fabriquant toutes sortes de meubles.

Pour vous aider dans votre aventure, vous pouvez améliorer votre personnage avec de nombreuses compétences pour augmenter une variété de compétences adaptées à votre style de jeu. Devenez plus social ou mettez tous vos efforts au combat – le choix vous appartient.

Il y a tellement de tâches à accomplir dans My Time at Portia, que vous souhaiterez seulement avoir un temps infini pour tout faire.

Les meilleures offres My Time At Portia du jour

My Time at Portia (Autre)

Mon temps à Portia – Xbox One

My Time at Portia – Nintendo …

(Crédit image: Aksys Games)

5. Little Dragons Cafe

Avez-vous déjà voulu travailler dans un café et élever un dragon? Bien sûr que oui! Little Dragons Cafe vous aidera à réaliser ce rêve tout au long de la vie étrangement spécifique alors que vous entraînez votre propre compagnon écailleux d’un bébé aux ailes faibles à un adulte cracheur de feu.

Vous aurez également la possibilité de diriger un vieux café pittoresque, de préparer de délicieux plats, de servir les clients et de gérer une équipe de personnel et de visiteurs qui pensent que garder un dragon comme animal de compagnie est tout à fait normal.

Pour garder votre café rempli de fournitures, vous devrez vous aventurer dans un monde vaste rempli de secrets, d’animaux sauvages et de dangers à surmonter en collectant des ingrédients pour cuisiner de nouvelles recettes dans votre café. Quelle belle existence.

(Crédit d’image: Wonderscope AB)

Hokko Life

Hokko Life reflète la formule d’Animal Crossing si étroitement que vous pourriez être pardonné de penser que ce n’est rien de plus qu’une imitation bon marché. Mais ce jugement accablant serait plutôt injuste, étant donné que le jeu n’a pas encore été publié et apporte quelques idées nouvelles à la table.

Par exemple, Hokko Life vous permet de fabriquer vos propres meubles en utilisant des matériaux que vous trouvez dans le monde. Le niveau de personnalisation va bien au-delà de ce qui est possible dans Animal Crossing également – tourbillonnez vos propres peintures, rembourrez une chaise longue ou créez des tenues dignes d’un défilé – vous pouvez personnaliser le jeu comme vous le souhaitez.

Avec une date de sortie fixée pour 2020, nous devrons attendre et voir si Hokko Life peut aller de pair avec la charmante série de simulation de Nintendo.