Anker PowerPort Atom III Slim Review pour iPhone

Au cours du deuxième semestre de 2019, Anker a lancé plusieurs solutions de charge convaincantes pour les appareils modernes d’aujourd’hui. Nous avons récemment mis la main sur le PowerPort Atom PD 4 de 100 W de la marque, qui est sans doute le meilleur chargeur du marché en 2020. Cependant, aujourd’hui, nous envisageons quelque chose d’un peu plus adapté aux voyages. Le chargeur mural PowerPort Atom III Slim d’Anker arrive avec une conception ultra-portable et des vitesses de charge USB-C de 30 W.

Bien qu’il existe de nombreux chargeurs portables qui proposent ce type de sortie USB-C sur le marché aujourd’hui, Anker a cloué quelques éléments clés sur l’Atom III Slim. Avant tout, la conception discrète est comparable à celle d’une carte de crédit. Rendez-vous ci-dessous pour quelques réflexions pratiques et plus encore.

Tout d’abord les faits de l’Atom III Slim |

Le PowerPort Atom III Slim d’Anker est l’un des plus petits chargeurs USB-C 30 W sur le marché aujourd’hui. Il ne fait que 0,63 pouces d’épaisseur et offre un design pliable. Grâce à la connectivité USB-C, il est conçu pour s’attaquer à une variété de produits, des derniers appareils Android et iPhone aux iPad et même aux plus petits MacBook d’Apple.

À l’intérieur se trouve une batterie GaN ou nitrure de gallium, qui est la dernière technologie de charge axée sur le consommateur. GaN permet à des marques comme Anker de réduire la technologie existante et de l’intégrer dans des produits plus petits, ce que nous détaillons ici aujourd’hui.

Par rapport aux chargeurs intégrés pour certains des plus gros produits du marché, Anker promet une augmentation des performances pouvant atteindre 250%. Cela est mis en évidence par rapport aux iPhones d’entrée de gamme d’Apple, tandis que vous pouvez compter sur une augmentation de 100% par rapport au chargeur d’origine S10 de Samsung, et 150% mieux que l’option USB-C iPad Pro 11 pouces incluse avec l’achat.

… Et maintenant la critique |

Il y a beaucoup de choses à aimer sur ce que fait Anker ici. Le PowerPort Atom III Slim offre une puissance remarquable à 30 W qui contient suffisamment de jus pour les smartphones et les tablettes dans un faible encombrement.

Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, il n’y a pas grand-chose au chargeur lui-même, et le design mince se prête bien pour les voyages ou comme chargeur permanent. Il est particulièrement agréable pour les configurations de bureau ou de home cinéma où vos prises ont peu d’espace, ce qui rend difficile la mise sous tension des appareils avec des chargeurs traditionnels. La combinaison d’un design mince et d’un port orienté vers le bas en font l’une des options les plus polyvalentes du marché.

Les vitesses de 30 W sont suffisantes pour gérer la plupart des appareils sur le marché aujourd’hui, à l’exception des derniers MacBook d’Apple. Pour moi, je souhaite simplifier autant que possible, ce qui est mon seul inconvénient à propos de ce chargeur. Il ne peut pas gérer mon MacBook Pro 16 pouces, c’est pourquoi j’ai tellement aimé le PowerPort Atom PD 4 100W d’Anker. Mais je reconnais que je ne rentre probablement pas dans la même catégorie que la plupart des utilisateurs.

Si vous cherchez un chargeur de voyage ou un chargeur USB-C dédié qui est idéal pour tout ce qui est à court d’appareils gourmands en énergie, alors l’Anker PowerPort Atom III Slim vaut le détour. Au moment où nous écrivons, c’est juste 22 $ chez Amazon, qui est un prix très attractif. Ceux qui emballent les derniers smartphones d’Apple et de divers fabricants Android devraient passer à ce chargeur mural et ne jamais regarder en arrière.

