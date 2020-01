Annonce de la sixième édition du “Puebla App Innovation Contest”

Il s’agit d’un concours qui promeut les pratiques anti-corruption et la culture de transparence auprès de la jeune population.

Iris Becerril

L’audit supérieur de l’État, le système anti-corruption de l’État, l’INAOE et le SEP ont annoncé une nouvelle édition du «concours d’innovation de l’application Puebla», qui se tiendra les 23 et 24 avril dans les installations de l’INAOE.

Il s’agit d’un concours qui promeut les pratiques anti-corruption et la culture de transparence auprès des jeunes, à travers la création d’applications et de jeux vidéo.

Il s’adresse aux personnes qui fréquentent le lycée et le premier cycle, aura trois catégories, la lutte contre la corruption gratuite et spéciale et l’éducation inclusive.

Ceux qui sont intéressés, vous pouvez consulter l’appel sur les réseaux sociaux de l’Audit Supérieur de l’Etat, @AsePuebla et e Facebook comme Puebla Audit.

