Annonce des mémoires UFS 3.1, une nouvelle norme qui place la barre plus haut

la mémoires montés sur des smartphones qui arriveront sur le marché en 2020 ils sont créés avec une norme technologique définie comme UFS 3.0 (Stockage Flash universel), ce qui garantit une vitesse de lecture, d’écriture et de déplacement des données vraiment impressionnante.

Ceci est rendu possible grâce à une plus grande efficacité de l’annonce de travail bande passante élevée, ce qui n’était pas possible avec l’ancienne annonce des mémoires 8 voies eMMC.

La haute fiabilité et les excellentes performances ont fait des mémoires développées par JEDEC Solid State Technology Association le point de référence de tous les fabricants d’électronique, sans surprise ils équipent tous les smartphones haut de gamme sur le marché aujourd’hui.

Le nouveau standard avec des performances encore plus élevées

Malgré la récente introduction sur le marché de la norme 3.0, la technologie ne s’arrête jamais, et donc la norme 3.1 est déjà sur la planche à dessin.

La future architecture supérieure sur laquelle seront basées les mémoires flash montées sur les appareils sera une nouvelle étape évolutive, non radicale, mais constituée de améliorations ciblées faire la mosaïque de composants efficace et fiable.

Tout d’abord, nous aurons une augmentation importante de la vitesse d’écriture, garanti par les nouveaux souvenirs Cache SLC non volatile, qui sera approché par un meilleure gestion de la tension pour une plus grande efficacité énergétique dans les phases de sommeil profond, qui réduira en même temps aussi les phénomènes de surchauffe dont les souvenirs sont affectés NVMe SSD, qui sera désormais notifié.

Nous verrons très probablement l’arrivée de ces nouveaux souvenirs uniquement sur les smartphones haut de gamme fin 2020, pour devenir ensuite la norme de référence tout au long de 2021.