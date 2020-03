Annonce du prix et de la date de sortie du Samsung Galaxy Z Flip en Australie

Sorti le mois dernier aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Corée du Sud, le combiné pliable à clapet Galaxy Z Flip de Samsung a maintenant reçu une date de sortie australienne et des informations sur les prix.

La bonne nouvelle? Il arrive plus tôt que prévu, les Australiens étant en mesure de précommander le Galaxy Z Flip cette semaine à partir du 20 mars avec une date de mise en vente le 3 avril.

Au prix de 2199 $ AU, le Galaxy Z Flip est loin d’être bon marché, cependant, il détient la distinction d’être le téléphone pliable le moins cher d’Australie, battant le Motorola Razr (2699 $ AU), Huawei Mate Xs (3999 AU $) et le Galaxy Fold de Samsung ( 2 999 $ AU) par une marge assez importante.

Les détails flippin ‘

En termes de spécifications, le Galaxy Z Flip offre le processeur Snapdragon 855+ de Qualcomm, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage intégré et une batterie de 3300 mAh.

Il dispose également d’un écran FHD + AMOLED de 6,7 pouces couvert par le “ Ultra Thin Glass ” flexible et exclusif de Samsung, ainsi que d’une double caméra (12MP large + 12MP ultra-large) à l’arrière et d’un selfie à objectif unique (10MP) face à face vivaneau.

Les précommandes Samsung Galaxy Z Flip seront disponibles à partir de vendredi dans les magasins Experience de Samsung et dans sa boutique en ligne, ainsi que certains partenaires de vente au détail, notamment Optus, Vodafone, JB Hi-Fi et Harvey Norman.