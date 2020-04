Annuler un abonnement: n’oubliez plus

J’aimerais que quelqu’un fasse une étude pour mesurer la quantité d’endorphines que notre cerveau génère quand nous nous souvenons annuler un abonnement avant l’arrivée de la prochaine charge. Et c’est dans la nature humaine, nous aimons les périodes d’essai gratuites et, bien que nous soyons un peu méfiants quant à l’introduction d’un moyen de paiement, nous avons finalement décidé que la récompense le justifie, et nous gravons dans nos esprits par le feu le délai pour annuler l’abonnement sans être facturé.

Trois mois et 17 jours plus tard, après avoir déjà reçu plusieurs charges, nous nous désinscrivons enfin, non sans avoir d’abord accepté que l’annulation d’un abonnement n’est pas notre force, que nous ne nous réinscrireons plus jamais à un service avec une période d’essai gratuite, et accessoirement nous essayons d’arrêter de penser aux 12, 15 ou 30 euros que, dans ces trois mois, nous avons payé pour un service qui, en plus, au final nous n’avons pas réutilisé après le troisième jour de test. Ou pire, que nous nous sommes forcés à utiliser, simplement parce que nous le payions.

Je ne dis pas que c’est arrivé à tout le monde, mais je ne me cache pas non plus: je fais partie de ces gens. Heureusement, au fil des ans, j’ai réussi à corriger cette mauvaise habitude, mais je ne me considère toujours pas pleinement immunisé. Pour cette raison, j’ai également été surpris et heureux d’entendre parler de Subscrybe, un projet qui est encore en phase bêta, et qui vise à être notre assistant à cet égard et nous rappeler les dates de renouvellement de nos abonnements. Soit simplement pour être informé, soit pour prendre les mesures que nous jugeons appropriées.

Se désinscrire en tant que service

Son fonctionnement est très simple: il suffit de installer une extension Google Chrome (Vous le trouverez ici) et, lorsque vous vous inscrivez à un service, notez cette date de renouvellement dont vous pensez normalement vous souvenir, mais que vous finirez souvent par oublier. Ainsi, lorsque vient le temps de renouveler ou d’annuler un abonnement, l’extension vous le rappellera afin que vous puissiez agir comme vous le souhaitez.

Pour le moment sa fonctionnalité est encore assez limitée, n’oublions pas qu’il s’agit d’une beta. Parmi les plans de l’auteur, qui peuvent être lus sur la page Subscrybe dans ProductHunt, nous voyons qu’il existe des idées intéressantes, telles que l’incorporation de la possibilité de synchronisation avec les comptes Apple et Google pour garder une trace des abonnements sur les deux plates-formes, ajoutez de nouveaux types d’alertes telles que les notifications de Google Chrome et e-mail (pour le moment, il est nécessaire d’ouvrir l’extension manuellement pour le vérifier) ​​et un comparateur de prix, qui nous informe s’il y a une offre spécial pour le service que nous embauchons.

Jetez un premier coup d’œil à l’extension pour vérifier que au moment où il est dans ses premiers pas. Aujourd’hui c’est déjà pratique, c’est déjà utile comme rappel pour annuler un abonnement. Maintenant, si les plans de son développeur sont réalisés, nous pouvons être confrontés à l’une de ces aides simples mais très pratiques pour la vie de tous les jours. J’imagine que l’évolution du projet dépendra, dans une large mesure, de la qualité de la réception du service. Et moi, honnêtement, je pense que je vais essayer.

Quelle est votre relation avec les abonnements? Avez-vous un contrôle du fer sur eux? Vous en avez déjà manqué un? Payez-vous encore aujourd’hui pour le service qui a effectué une sauvegarde de votre compte Fotolog? Et concernant Subscrybe,vous prévoyez d’utiliser un service de ce type ou, inversement, ne finit pas d’inspirer confiance que les tiers savent à quels services vous êtes abonné?