Ant-Man 3 devrait amener le méchant MODOK au MCU | .

Marvel Studios continue de progresser Ant-Man 3, et même si les détails sur le film sont inexistants, la recherche d’un méchant dans le film devrait commencer et se terminer avec MODOK. Bien que Marvel Studios ait annoncé un nouveau calendrier pour la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel, Ant-Man 3 est un film qui n’a pas encore reçu de date de sortie. Le troisième opus a été confirmé en préparation en 2019 après deux films à succès Ant-Man et le rôle de premier plan de Scott Lang (Paul Rudd) dans Avengers: Fin de partie.

Même si certains ont soutenu qu’Ant-Man 3 n’était pas nécessaire pour que le MCU puisse avancer, il y a plus d’histoires centrées sur Ant-Man qui peuvent être racontées. Ant-Man et la guêpe ont aidé à construire le casting de personnages de la franchise pour inclure Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer), Bill Foster (Laurence Fishburne) et Ghost (Hannah John-Kamen), et Marvel n’a fait qu’effleurer le potentiel de chacun. Pendant ce temps, Avengers: Fin de partie a vieilli jusqu’à 17 ans, Cassie Lang (Emma Fuhrmann), elle est donc plus proche que jamais de devenir probablement un super-héros comme son père. Tous ces personnages et l’exploration continue du royaume quantique ne sont que quelques éléments que Ant-Man 3 peut intrinsèquement inclure, mais il y a aussi de la place pour plus.

Un nouvel élément que le réalisateur Peyton Reed et l’écrivain récemment embauché Jeff Loveness (Rick et Morty) doivent décider est de savoir qui sera le méchant. Ant-Man a jusqu’à présent combattu Yellowjacket et Ghost (en quelque sorte) dans ses deux précédents films solo MCU, mais lui et Wasp doivent encore s’affronter avec un méchant majeur Marvel des bandes dessinées – en dehors de leurs croisements Avengers. Avec le film qui arrivera probablement à la fin de la phase 4 ou au début de la phase 5, Ant-Man 3 pourrait être le bon moment pour MODOK de faire ses débuts dans le MCU en tant que méchant principal.

George Tarleton alias MODOK est l’un des plus anciens, des plus étranges et des plus grands méchants de Marvel jamais créés. Jack Kirby et Stan Lee ont créé le personnage en 1967 en tant que leader de la mécanique des idées avancées (ou AIM pour faire court). C’est là que son physique étrange – un homme avec une tête géante confinée dans un hoverchair – a fait de lui l’un des méchants les plus reconnaissables de Marvel juste du point de vue du design. Mais, Tarleton ne ressemblait pas toujours à ça.

Lorsque Tarleton a initialement rejoint AIM, il a travaillé avec eux pour créer le Cosmic Cube for the Red Skull. Il était membre de l’étude ciblée du Cosmic Cube d’AIM et a été sélectionné pour être transformé en un être de niveau génie capable d’analyser le Cosmic Cube. L’expérience a donné à Tarleton sa tête massive, mais elle n’a pas modifié la taille du reste de son corps, qui n’a pas pu supporter le poids. AIM a construit la chaise Doomsday pour Tarleton et il est devenu connu sous le nom de MODOC (organisme mental conçu uniquement pour l’informatique). Cependant, son niveau de QI accru a également donné à Tarleton une faim de plus de puissance. Cela l’a conduit à renverser AIM afin qu’il puisse diriger l’organisation, c’est à ce moment-là qu’il a adopté un nouveau titre MODOK (Mental Organism Designed Only for Killing).

Avec cette conception seule, MODOK se tient (ou plutôt flotte) en dehors de tous les autres méchants Marvel qui l’ont précédé et suivi. Tout au long des 40 ans d’histoire du personnage dans les bandes dessinées, le look de MODOK, une quête de pouvoir et sa personnalité de scientifique fou ont fait de lui l’un des méchants les plus étranges de Marvel. Bien qu’il ait été présenté comme un ennemi pour Captain America, il a continué à combattre les Avengers dans son ensemble, ainsi que des batailles personnelles avec Hulk, Captain Marvel, les Fantastic Four, et plus encore.

Le MCU a flirté avec l’idée d’introduire MODOK dans les films précédents, notamment avec Christopher Markus qui le voulait comme le méchant de Captain America: The Winter Soldier, il ne devrait donc pas être surprenant qu’il y ait déjà une configuration pour le personnage. Il n’y a pas encore de nom Tarleton ou quoi que ce soit reliant directement l’homme qui devient MODOK au MCU, mais la phase 2 a introduit AIM dans Iron Man 3. AIM était l’organisation dirigée par Aldrich Killian et a servi d’antagoniste principal à Iron Man grâce à leurs expériences Extremis.

Malgré une longue histoire de la bande dessinée, Iron Man 3 est jusqu’à présent le seul projet MCU auquel AIM a participé. Mais il y a une chance que cela change au début de la phase 4. Dans la dernière bande-annonce de Black Widow – avant le délai de six mois du film – un plan de Yelena Belova sur une table d’opération a attiré l’attention des fans. Cependant, beaucoup ne se concentrent pas sur ce que Yelena fait là-bas, mais plutôt sur qui pourrait l’avoir. Un élément dans la pièce semble avoir “AIM” peint, ce qui a déclenché des théories selon lesquelles l’organisation pourrait faire une résurgence à Black Widow. Si tel est le cas, cela pourrait être l’une des façons dont le film solo de Scarlett Johansson poussera le MCU vers l’avant et servira à configurer potentiellement MODOK.

Avec suffisamment de configuration pour introduire MODOK, Marvel a juste besoin de trouver le bon endroit pour le faire, et Ant-Man 3 est un choix parfait. Bien que la marque de fabrique de la franchise Ant-Man ait été la comédie, c’est quelque chose que tous les films MCU ont. Ce qui distingue vraiment Ant-Man, c’est comment il est construit autour de la science. Jusqu’à présent, la franchise a exploré les particules Pym (comment Ant-Man et Wasp changent de taille) et n’a fait qu’effleurer la surface du royaume quantique. Cela dit, le producteur Stephen Broussard a déclaré que le royaume quantique jouerait un rôle important dans Ant-Man 3. Mais, l’aspect scientifique d’Ant-Man fait du troisième film l’endroit naturel pour un scientifique fou géant pour ses débuts, tout en ramenant également un groupe défendu par la science dans le processus.

Sur la base de l’état actuel du MCU également, il pourrait y avoir une configuration naturelle pour le retour de MODOK dans Ant-Man 3 en particulier. Après que les Avengers aient appris qu’ils pouvaient utiliser le royaume pour voyager dans le temps, cette découverte est peut-être quelque chose que AIM voudrait exploiter pour eux-mêmes. Leurs recherches sur le royaume quantique pourraient remplacer le cube cosmique des bandes dessinées, ce qui donnerait à Ant-Man 3 un méchant déterminé à découvrir toutes les possibilités du royaume quantique. Cela attirerait sans aucun doute l’attention de l’équipe Ant-Man et les mettrait en conflit avec MODOK.

En plus de la façon dont MODOK se prête bien au ton et à l’histoire de la franchise Ant-Man, il existe également un potentiel évident pour certains visuels fantastiques. Le fait que les plus petits héros du MCU combattent un méchant avec une tête géante dans une chaise flottante crée immédiatement des opportunités amusantes pour les séquences d’action dans Ant-Man 3. Le public a déjà vu la franchise devenir petite avec un combat miniature entre Ant-Man et Yellowjacket, mais quelle meilleure façon d’utiliser le design unique de MODOK que de laisser Ant-Man et Wasp le combattre tous les deux minuscules ou voir Ant-Man devenir grand tandis que Wasp devient petit.

Après avoir attendu plus d’une décennie pour le présenter et la nature préférée des fans qu’il porte, il serait surprenant de voir MODOK jouer un rôle unique dans le MCU. Donc, si Ant-Man 3 présente MODOK en tant qu’antagoniste central, il pourrait présenter au MCU plusieurs directions différentes pour reprendre son histoire. Dans les bandes dessinées, il a été impliqué dans la création de Red Hulk – qui est également une transformation qui pourrait intervenir dans la phase 4 – et MODOK pourrait également faire partie de cette histoire. Mais, puisqu’il a également été un méchant pour de nombreux personnages Marvel différents, il a le potentiel d’aller au-delà de la franchise Ant-Man et d’apparaître partout où le MCU pourrait avoir besoin de lui.

Bien sûr, le MCU n’est pas une histoire linéaire non plus, donc Marvel pourrait révéler que MODOK tire des ficelles depuis des années. Cela pourrait même être directement lié à la franchise Ant-Man, car nous ne savons pas ce qui est arrivé aux particules de Yellowjacket qui ont été volées ou pour qui Sonny Burch travaillait pour Ant-Man and the Wasp. L’intérêt pour le travail de Hank Pym pourrait provenir de MODOK et de tous les plans qu’il élabore lui-même. Il ne serait même pas surprenant que le MCU révèle que Pym et Tarleton ont travaillé ensemble dans le passé. De même, il pourrait être démontré que MODOK a travaillé avec Killian auparavant, puis a repris AIM peu de temps après Iron Man 3. Il y a beaucoup de potentiel pour l’implication de MODOK dans le MCU, alors maintenant nous devons simplement espérer Ant-Man 3 (ou une autre propriété) a la chance de le présenter.

