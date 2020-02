Ant-Man vient d’être forcé de faire équipe avec un apiculteur nazi

On pourrait supposer L’homme fourmi est habitué à d’étranges alliés à ce stade puisqu’il commande une armée de fourmis. Cependant, dans Ant-Man # 2 de Zeb Wells et Dylan Burnett, Scott Lang se retrouve à contrecœur avec le supervillain nazi Swarm, propulsé par les abeilles. Il se trouve que le supervillain nazi propulsé par les abeilles s’avère être le moindre des deux maux.

Swarm est apparu pour la première fois dans Champions # 14 en 1977. Fugitif nazi, Fritz von Meyer est devenu apiculteur en Amérique du Sud pendant sa fuite. Là, il a expérimenté sur des abeilles mutées, pour être complètement dévoré par les insectes dans le processus. Cependant, sa conscience a été téléchargée dans les abeilles au cours du processus, créant le super-essaim Swillillain. Depuis lors, il a combattu tout le monde, de Spider-Man à Squirrel-Girl, mais malgré les similitudes évidentes entre eux, il n’a pas beaucoup croisé Ant-Man. Cependant, dans Ant-Man # 1, Scott combat finalement Swarm, seulement pour découvrir qu’il y a plus d’êtres comme Swarm.

Dans l’ouverture d’Ant-Man # 2, Ant-Man et Swarm doivent faire équipe pour survivre à plusieurs autres êtres ressemblant à Swarm, y compris le frelon Vespa, le fil à soie et Tusk, qui est fait de coléoptères. Ant-Man doit faire équipe avec Swarm pour échapper à l’assaut, bien qu’il soit clair qu’il ne se bat pas pour un “homme-abeille nazi”, ce que Swarm reconnaît tièdement comme étant juste. Après s’être échappé, Swarm explique qu’il a été capturé par ces créatures par leur maître et forcé de faire leurs enchères. Apparemment, ces créatures – contrairement à Swarm – n’ont aucune intelligence humaine et considèrent Swarm comme “impur” (ce qui est délicieusement ironique que Swarm, un scientifique nazi, ait été asservi et dégradé par un ennemi bien plus puissant qui le considère comme impur).

Malheureusement, l’abeille que Ant-Man chevauchait est également infectée et explose pour révéler Macrothax, le maître des essaims. Ant-Man accepte de communiquer avec Macrothax à l’aide de son casque, ce qui ne mène qu’à une vision post-apocalyptique de l’horreur des insectes que Macrothax espère régner sur l’humanité. Ant-Man résiste aux attaques psychiques de Macrothax en rétrécissant, seulement pour être sauvé par Swarm, qui proclame haut et fort qu’il est dans la dette d’Ant-Man envers les nouveaux employeurs déconcertés de Scott. Au moment où Swarm s’en va, cependant, Ant-Man se rend compte que son ami fourmi a disparu – et a été enlevé par Macrothax.

L’ajout de la plus grande menace que représente Macrothax élargit considérablement la trame de fond de Swarm. De plus, les scripts de Zeb Wells font un excellent travail dépeignant Scott Lang comme un héros en difficulté hors de sa profondeur, même lorsqu’il est dans son élément insecte. Tout au long du problème, il semble plus ennuyé de devoir faire équipe avec un apiculteur nazi plutôt qu’avec la propre idéologie odieuse de Swarm. Le fait que Swarm soit trop impatient d’accepter l’aide de Scott ne fait qu’ajouter à l’hilarité de la situation. Espérons que ce ne sera pas la dernière fois que Scott voit son nouvel “allié”, mais avec le prochain numéro taquinant des personnages comme Spider-Man et Black Cat, Ant-Man devrait être posé pour un prochain crossover encore plus drôle.

L’homme fourmi # 2 arrive en magasin le 25 février.

