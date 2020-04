Antennes cellulaires 5G brûlées par des complots de coronavirus

Au moins trois antennes à cellules 5G ont été brûlées au Royaume-Uni après que certaines théories du complot prétendent qu’elles sont la cause du coronavirus selon la BBC.

L’une des théories assure que le coronavirus est originaire de Wuhan où les réseaux 5G étaient censés être mis en œuvre et qu’il se propage dans d’autres villes où les infrastructures nécessaires sont également installées.

Les théories du complot, provoquant l’alarme et sans aucune explication scientifique, oublient de mentionner qu’il est normal que le coronavirus se propage dans les grandes villes où il y a un plus grand nombre de personnes et où ce sont aussi généralement les premiers endroits où de nouvelles technologies sont installées. .

Ils n’expliquent pas non plus pourquoi le coronavirus est présent dans des dizaines de pays où la mise en œuvre des réseaux 5G n’a pas encore commencé.

Ces théories deviennent de plus en plus populaires sur les réseaux sociaux, en particulier Facebook y Nextdoor. Un grand pourcentage de la population mise en quarantaine pendant des semaines, restant à la maison avec l’humeur que cela provoque, crée généralement une tempête parfaite pour la viralisation des fausses nouvelles, des légendes urbaines et des canulars.

Le directeur du UK National Health Service Il a rappelé, lors d’une conférence de presse, que l’infrastructure 5G est essentielle pour la réponse rapide à la crise des coronavirus et pour la population générale qui doit être conservée à la maison.

Il y a quelques jours, certains opérateurs se sont plaints, y compris sur les réseaux sociaux, que les travailleurs chargés de l’entretien de l’infrastructure du réseau mobile étaient harcelés par des personnes depuis leur balcon.

