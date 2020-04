antennes endommagées, le réseau est en danger

Les théories du complot reliant le 5G comme cause de coronavirus. Après diverses vicissitudes, dont la mort de chauves-souris en Israël contre les ondes électromagnétiques des antennes 5G, le tweet bruyant du conseiller économique du Premier ministre compter, maintenant le Royaume-Uni a également décidé “d’avoir son mot à dire”. L’effrayant fausses nouvelles qui voit la 5G comme une cause possible de la propagation du virus, devient de plus en plus populaire dans le pays.

S’il n’était resté que sur le Web, les problèmes auraient été de moindre importance: beaucoup ont suivi vandalisme dans le domaine de Birminghan et dans Merseyside. Ce vandalisme crapuleux a provoqué dommages assez graves aux antennes de téléphonie mobile. Les utilisateurs n’ont plus la certitude de pouvoir se connecter au réseau et de pouvoir communiquer par téléphone mobile.

5G et Coronavirus: les entreprises de télécommunications lancent un appel

Le gouvernement britannique voulait mettre les choses au clair, avec le Service national de santé et opérateurs de télécommunications du pays. Stephen Powis, Directeur national du NHS a déclaré: “Il n’y a aucune preuve scientifique sur le lien entre la 5G et le coronavirus, les réseaux de télécommunications sont fondamentaux pour le moment. Les nouvelles qui circulent ne sont que des ordures. ” Le ministre britannique Micheal Gove il ajoute: “C’est juste un non-sens dangereux.”

Les principales entreprises de télécommunications au Royaume-Uni, à savoir Vodafone, EE, O2 et trois, dans un lettre conjointe envoyés aux clients, ils voulaient souligner que: «Il y a eu du vandalisme sur les réseaux qui ont endommagé les infrastructures essentielles. Certains ingénieurs n’ont pas pu effectuer la maintenance en raison des menaces reçues. ” Dans le cas où certains utilisateurs seraient témoins de vandalisme, les opérateurs les invitent à les prévenir rapidement.