Antoni Porowski et Martha Stewart de Queer Eye sont en feu (sorte de)

Antoni Porowski, Queer Eye's gastronome résident, il se bat avec le chef de génie et l'extraordinaire Martha Stewart … mais tout est très amusant. Les deux se sont chamaillés de manière ludique via les commentaires Instagram après que Porowski ait pris un coup de feu à l'extérieur de la maison de Stewart et l'a légendé: "garder patiemment mes mains au chaud près de son foyer jusqu'à ce que @ marthastewart48 me suive."

Stewart a commenté le post en plaisantant avec: "Je pense que nous avons commencé une" feud "sur les réseaux sociaux qui n'était pas le point pour lequel je voulais juste que vous reconnaissiez mon feu, mes animaux et ma nourriture que vous sembliez aimer ???" , bien que. Les maîtres culinaires ne font que déconner Porowski rapidement récupéré en s'attaquant à la «fausse feud», affirmant qu'il le ferait n'importe quel jour. Il a conclu sa réponse par: "Vos adorables et doux chiots, latkes avec caviar, jambon de Virginie et hospitalité (oh et tous ces cookies) méritent TOUTE la reconnaissance."

Tout a commencé avec un post plus tôt dans la semaine. Porowski a assisté à une réunion de Noël au domicile de Stewart. Étant l'amant animal qu'il est, Porowski a posté des photos des chiens de Stewart et même une photo de ses écuries. Le faux pas de Porowski était de ne pas étiqueter la reine du divertissement dans ses photos. Ludiquement déçu de ne pas être correctement reconnu, Stewart a commenté:

«Cher antoni: c'est @ marthastewart48 Tu ne m'as pas tagué sur cette photo de mon écurie ni sur la photo de mes beaux chiens Han, Qin, bete noir et creme brulee. Nous sommes déçus à ce sujet parce que vous avez tellement de followers et que vous êtes mes cookies de Noël !!! Vous avez été sympa de ne pas poster les scènes interdites et nous vous remercions !!! ”

Après cela, Porowski a édité à la hâte ses photos pour refléter un tag @ marthastewart48 et a ensuite présenté à Instagram Stories pour s'excuser pour son manque de respect envers ses animaux de compagnie, en disant: "… excuses pour ne pas avoir respectueusement mentionné les chers doggos Impératrice Chin, Empereur Han, Bête Noire et le monstre câlin Créme Brûlée, "ajoutant que les animaux de compagnie de Stewart" méritent d'être reconnus "et qu'il ré-assemble sa" démo de chou avec votre chère maman Mme Kostyra plus souvent que je ne veux l'admettre ".

Malgré le petit faux pas de Porowski, les deux restent amis sur la plate-forme de médias sociaux. Ayant perdu Bruley cette année, le besoin de Porowski de câliner un "doggo" est parfaitement compréhensible. Les fans de Queer Eye ont apprécié la querelle des experts culinaires et en attendent plus à l'avenir. Cela dit, ce que les fans espèrent vraiment, c'est une collaboration entre les deux. Il est toujours possible que Stewart soit probablement prêt à aider la prochaine série de héros sur laquelle les Fab Five auront mis la main, mais d'ici là, ces «fausses querelles» sur Instagram devront faire l'affaire.

Source: Antoni Porowski, People