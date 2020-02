AOC AGON AG353UCG, moniteur de jeu avec G-Sync et 200 Hz

La firme AOC a présenté AGON AG353UCG, un nouveau moniteur pour les jeux quelles positions au sein de ce que nous pouvons considérer comme haut de gamme, car il a une performance «de rêve» et un prix approprié. Oui, cela signifie qu’il est cher, très cher, mais son prix élevé correspond à des spécifications de luxe.

La première chose qui attire l’attention est que nous sommes confrontés à un moniteur assez grand, mais sans atteindre le niveau que nous avons vu dans d’autres modèles, car il a un panneau de 35 pouces. Ce panneau est de type Allez, couvre le 100% du spectre de couleurs DCI-P3, ce qui signifie qu’il est capable d’offrir une représentation des couleurs plus nette et avec des transitions plus subtiles.

Il est prêt à lire du contenu en HDR (High Dynamic Range) et a une résolution de 3440 x 1440 pixels (UWQHD, format 21: 9). Sa courbure 1800R produit également un effet immersif, et sa conception a une touche sobre qui en fait l’un des moniteurs de jeu les plus discrets que nous pouvons trouver en ce moment.

Un véritable moniteur de jeu: G-Sync et 200 Hz

L’AOC AGON AG353UCG est un moniteur de jeu très complet, cela ne fait aucun doute. Ce modèle a la technologie Quantum Dot, atteint 1000 nits de luminosité maximale, a un contraste de 2500: 1 et est Compatible avec NVIDIA G-Sync Ultimate, ce qui signifie qu’il est livré avec du matériel dédié pour tirer le meilleur parti de cette technologie, à condition que nous ayons une carte graphique compatible.

Votre taux de soda est 200 Hz, un chiffre qui est bien au-dessus des 120 Hz et 144 Hz habituels, et dispose d’un système d’éclairage LED RGB personnalisable à l’arrière, comme nous pouvons le voir sur la deuxième image. Comme une note curieuse, nous devons souligner que ce modèle a sur le côté avec un crochet extensible qui nous permettra d’accrocher le casque, très utile si nous n’avons pas de support.

AOC s’assure qu’il a conçu la pensée arrière pour une gestion optimale du câblage et qu’il est très facile à configurer et à installer. Il a, comment pourrait-il en être autrement, des connecteurs DisplayPort 1.4 et HDMI 2.0. Il sera disponible avant fin février avec un prix de vente de 2 509 euros.

Si nous voulons profiter de ce moniteur pour les jeux, nous aurions besoin d’au moins un RTX 2080 Supermême si l’idéal serait RTX 2080 Ti pour atteindre des taux SPF plus élevés qui accompagnent “mieux” ces 200 Hz.