AOC présente ses premiers claviers et souris gaming

AOC, la célèbre marque de moniteurs de jeu, a surpris à la fin de la semaine dernière avec l’annonce de son entrée sur la scène périphérique, et l’arrivée de deux claviers mécaniques et deux souris de jeu.

Présenté à Londres avec toutes ses spécifications, et prix économiques bas entre 27,90 € et 149,90 €, pour le moment il reste à savoir quand ils seront disponibles en Espagne.

AOC GM500

En commençant par le modèle le plus basique, on trouve une souris aux lignes assez simples et courbes, où l’inclusion de trois points d’éclairage RVB Pour la molette de défilement, un petit logo sur la surface de la paume et une bande discrète mais bien usée sur le contour du dos.

Ainsi, la souris aura Interrupteurs améliorés OMRON pour les deux boutons principaux, la présence de jusqu’à quatre boutons secondaires secondaires (divisés deux à deux), et un bouton pour un changement rapide de sensibilité sous la roue.

Cependant, il n’est pas surprenant que nous ayons seulement la présence d’un capteur PWM 3325 PixArt, qui atteint à peine la 5000 DPI, et une vitesse de 100 PPS avec une accélération de 20G.

AGON AGM700

En revanche, la deuxième souris offrira des spécifications de niveau supérieur, avec un Capteur PMW 3389 jusqu’à 16 000 DPI, des vitesses de 400 PPS et une accélération jusqu’à 50G.

Simplifiant les points d’éclairage uniquement au logo central et au rétroéclairage et aux marqueurs des boutons pour la sensibilité, cependant sa conception remplacera les lignes arrondies du modèle précédent par la présence d’angles plus nets, ainsi que l’ajout d’une surface de métal poli pour les deux boutons principaux.





En ajoutant un deuxième bouton secondaire sous la molette de défilement, le reste des boutons secondaires sera réduit à seulement deux sur le côté gauche, en le plaçant, bien que sans ergonomie vraiment marquée, comme une souris pour les droitiers.

AOC GK500 et AGON AGK700

Passant aux nouveaux claviers, nous trouvons deux modèles dans la même famille, où le principal changement entre les modèles sera l’inclusion de certains touches secondaires sur le côté gauche et le haut de l’AGON GK700, destiné à l’affectation des macros, à l’éclairage et au contrôle du volume, ainsi qu’à certains raccourcis système rapides.

Bien qu’il y ait également une différence notable dans les performances, puisque le GK500 équipe certains commutateurs Outemu Blue, remplacé par des interrupteurs Cherry MX Blue dans le modèle haut de gamme.

Revenant ainsi aux similitudes, les deux claviers conserveront le même design de base, y compris le rétro-éclairage RVB pour les touches, et un morceau de repose-poignet amovible.