AORUS 5 et AORUS 7 la gamme d’entrée de jeu GIGABYTE

Dans le passé Computex GIGABYTE a présenté le AORUS 5 et AORUS 7, deux entrées portables pour les joueurs débutants et intermédiaires qui sont conçues pour offrir une expérience de jeu impeccable.

Composants:

Graphique NVIDIA GeForce GTX

Panneau avec taux de rafraîchissement élevé LG IPS 144Hz,

Processeur Intel Core i7-9750H de 9e génération

RAM SAMSUNG

Stockage de 4 à 6 To avec SSD Intel M.2 PCIe

NAHIMIC 3 | Audio 3D pour joueur

La différence entre l’un et l’autre est que l’AORUS 5 intègre un panel de 15,6 pouces et l’AORUS 7 de 17.3. Le prix de départ est 1500 euros.

Un autre avantage qui intègre sa conception soignée des joueurs est qu’il dispose de plusieurs ports externes (HDMI, RJ45 et DC) à l’arrière de l’ordinateur, pour améliorer l’expérience de jeu. De cette façon, lorsque vous utilisez la souris, les câbles ne vous gêneront pas, vous pourrez donc profiter d’une plus grande portée tout en jouant.

Ces deux ordinateurs portables complètent la gamme GIGABYTE AORUS axée sur le jeu. Ce sont les plus modestes de la gamme mais compte tenu de leurs composants et de la fiabilité de cette marque ils ne vous feront pas sentir que vous avez été à mi-chemin en choisissant l’un d’eux. Ils sont recommandés pour les tireurs ou les battle royale comme PUBG, Fornite ou Call of Duty qui ont besoin d’obtenir le meilleur taux de FPS, ce type de joueurs a besoin d’un écran Full HD avec un taux de rafraîchissement supérieur 144Hz et une gamme de couleurs 75% NTSC pour rendre les combats agiles, confortables et sans arrêts.

Pour améliorer les performances, un Processeur i7 à 6 cœurs ou plus: aide à soutenir les performances de la série de cartes graphiques NVIDIA GTX 16 spécialement conçu pour fonctionner à 60 ips ou plus, pour une expérience de jeu parfaitement fluide. Ces types de titres nécessitent également un système de refroidissement efficace, pour résister aux grandes performances de l’équipement. Souvenirs SSD Extensible sont également recommandés: plus de stockage, plus de jeux disponibles sur l’ordinateur portable.

La série GIGABYTE AORUS offre de nombreuses options de configuration pour répondre aux besoins des joueurs de sports électroniques en termes d’affichage, de performances, de clavier et de logiciels.