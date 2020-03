Aperçu de FAR SECTOR: Green Lantern passe au détective Full Noir

Dès les premières pages de Secteur lointain, il était évident qu’une version «DC Young Animal» d’une lanterne verte serait quelque chose de complètement nouveau. Mais après avoir envoyé un flic de la Terre à des milliards de kilomètres au bord de la civilisation, pour ramener la paix dans une ville extraterrestre, la dernière chose que les lecteurs attendaient était une histoire regardant en arrière … vers l’âge d’or des détectives noirs. Mais alors, Green Lantern Sojourner “Jo” Mullein n’est pas du genre à faire ce qu’on attend d’elle dans TOUTES les situations.

Alors qu’elle se déroule dans une société extraterrestre incroyable et merveilleuse, la série de bandes dessinées matures de N.K. Jemisin et Jamal Campbell ont pris soin de commencer par un air de familiarité. Bien sûr, Jo enquête sur un meurtre de l’autre côté de la galaxie, dans la ville éternelle et tentaculaire. Mais le meurtre est un meurtre. De plus, le Conseil supervisant la coexistence de trois races autrefois en guerre – maintenant connues sous le nom de Trilogie – avait demandé l’aide d’une lanterne verte, s’attendant à ce que les meurtres commencent comme ils l’avaient fait. Maintenant, notre aperçu exclusif de Far Sector # 5 révèle que moins de la moitié de ce mystère de science-fiction, Jo Mullein est confronté à une affaire qui pourrait contrecarrer même les détectives les plus durs. Heureusement, elle n’est pas seule.

Le numéro précédent a laissé tomber la plus grande torsion de l’histoire jusqu’à présent, révélant que Jo n’avait pas été cherché à empêcher une catastrophe ou une guerre civile que la trilogie n’était pas préparée à gérer. En fait, ils avaient toute l’expérience nécessaire, ayant assisté à la montée de la révolution – puis y ont brutalement mis fin – non pas une fois, pas deux fois, mais une douzaine de fois dans le passé. Mais même si Jo parvient à tracer une voie différente et à vraiment rendre la paix possible, cela laisse encore deux cas de meurtre macabres et complètement non résolus qui semblent être de plus en plus importants à chaque nouvelle tournure. Naturellement, notre aperçu de Far Sector # 5 révèle que Jo fait ce que tout bon détective ferait. Eh bien, n’importe quel détective de film noir dur ferait l’affaire.

Mais sans femme fatale en vue (ou peut-être trop pour la distinguer), quelle piste est-elle censée suivre? Découvrez les premières pages d’aperçu officielles intégrées ci-dessous:

Les lecteurs pourront voir quels nouveaux rebondissements arriveront après la sortie du numéro complet. Mais jusque-là, consultez les détails complets de la sollicitation et le synopsis du tracé ci-dessous:

EXTREME SECTEUR # 5 (SUR 12)

Date de sortie: 25 mars 2020

Écrit par: N.K. Jemisin

Art par: Jamal Campbell

Couverture par: Jamal Campbell

Couverture de variante par:

Les mystères des origines de Sojourner “Jo” Mullein et de son recrutement dans le Green Lantern Corps sont enfin révélés. Pendant ce temps, la tentative de Jo de “suivre l’argent” est compliquée lorsqu’elle découvre que la forme de crypto-monnaie de City Enduring est exploitée par une sous-classe de formes de vie artificielles.

Secteur lointain # 5 sera disponible dans votre librairie de bandes dessinées locale le 25 mars 2020. Il sera également disponible sous forme numérique, sur DCRead et comiXology.

PLUS: