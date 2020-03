Aperçu de l’iPhone 9 – sera-t-il à la hauteur de l’iPhone SE populaire? [Video]

L’iPhone 9, dont la rumeur fait long feu, qui pourrait être annoncé à tout moment, occupera une place bien méritée au bas de la gamme iPhone d’Apple.

D’un point de vue commercial, cela a un sens total. La sortie d’un iPhone 9 fournira aux clients un téléphone moins cher avec des composants internes modernes, et en même temps peut faire un bénéfice sain, grâce à des processus de fabrication et d’assemblage déjà établis.

Pourtant, même si l’iPhone 9 se vendra probablement bien, il ne générera pas le même genre d’amour et de culte que le dernier téléphone soucieux de son budget qu’Apple a produit en 2016 – l’iPhone SE. Regardez notre vidéo d’aperçu de l’iPhone 9 pour savoir pourquoi.

L’iPhone SE d’origine

L’iPhone SE, lors de son lancement en mars 2016, était apprécié pour plusieurs raisons. La raison principale de la popularité de l’iPhone SE est sans doute le prix. Lors de son premier lancement, l’iPhone SE d’entrée de gamme a commencé à 399 $. À ce prix, il était 250 $ moins cher que le modèle iPhone phare d’entrée de gamme à l’époque, l’iPhone 6s.

Certes, à l’époque, les subventions aux transporteurs étaient toujours une chose. Même sans une telle subvention, les clients ont compris à quel point l’iPhone SE était beaucoup plus abordable. Avant la sortie de l’iPhone SE, l’iPhone «budget» précédent, l’iPhone 5c, avait été lancé pour 549 $, sans compter les subventions des opérateurs. Dans l’histoire de l’iPhone, le modèle SE était le nouvel iPhone le moins cher que l’on pouvait acheter sans tenir compte des subventions des opérateurs.

Vidéo: aperçu de l’iPhone 9

Horaire

La sortie de l’iPhone SE a été stratégiquement synchronisée. Il est apparu à mi-chemin entre la sortie de l’iPhone 6s et la prochaine sortie de l’iPhone 7 plus tard en septembre 2016. Ainsi, Apple a bien profité de la période d’accalmie, qui a tendance à se produire peu après la nouvelle année. C’est une période où l’enthousiasme suscité par le récent lancement de l’iPhone commence à faiblir un peu dans le partage de l’esprit collectif.

Valeur

Ce qui est cool avec l’iPhone SE, c’est qu’Apple ne l’a pas utilisé avec une technologie obsolète pour économiser quelques dollars. En fait, l’iPhone SE comportait le même système A9 sur une puce que celle de l’iPhone 6s phare lancé juste six mois plus tôt.

Même si l’iPhone SE arborait un design vu pour la dernière fois sur les nouveaux iPhones quelques générations auparavant, et même s’il comportait une technologie d’écran plus ancienne fonctionnant à une résolution inférieure aux modèles phares actuels, l’iPhone SE était toujours une valeur remarquable. Non seulement le pack SE avait une puissance de traitement similaire à l’iPhone 6s phare, mais il était également livré avec un appareil photo orienté vers l’arrière qui pouvait filmer de belles vidéos 4K.

Conception

La principale raison pour laquelle l’iPhone SE était si apprécié, en dehors du prix abordable, était due à sa conception. Le design de l’iPhone SE a été tiré directement de l’ère emblématique de l’iPhone 5, qui lui-même a été tiré d’une ère encore plus emblématique de l’iPhone 4.

Certaines des caractéristiques de l’iPhone SE comprenaient une coque arrière en aluminium anodisé, des bords chanfreinés anodisés au carré et l’absence totale de bosse de la caméra. Bien sûr, l’aspect le plus convaincant de l’iPhone SE était sa taille. Plus petit que n’importe quel iPhone depuis l’iPhone 5s emblématique, l’iPhone SE était très apprécié en raison de sa portabilité et de sa facilité d’utilisation d’une seule main.

L’aperçu de l’iPhone SE 2 / iPhone 9 – combler un vide

La prochaine sortie de l’iPhone SE2 ou de l’iPhone 9, quel que soit le nom d’Apple, répondra probablement à la plupart des critères susmentionnés pour un lancement réussi de l’iPhone hors saison.

Pour commencer, en supposant qu’il soit lancé dans le mois prochain, il est suffisamment éloigné de la version iPhone 11 et ne se heurte pas à la sortie de l’iPhone 12. Cela, bien sûr, pourrait être perturbé en raison de la propagation de la pandémie de coronavirus.

Ensuite, il y a le prix. L’iPhone 8 d’entrée de gamme, sur lequel l’iPhone 9 devrait être basé, se vend 449 $ ou 349 $ avec un échange éligible.

L’iPhone 8 est le smartphone d’entrée de gamme actuel d’Apple et commence à 449 $

Cela dit, je pense qu’il est possible que nous puissions voir l’iPhone 9 commencer à 399 $, 50 $ moins cher que l’iPhone 8 beaucoup plus lent, qui sera probablement arrêté, et le même prix que l’iPhone SE lors de son lancement en 2016.

Selon une fuite de code iOS 14, il semble qu’Apple travaille également sur une version plus «grande» de l’iPhone 9, ce qui indique que ces téléphones remplaceront carrément l’iPhone 8 au niveau inférieur de la gamme de smartphones d’Apple.

Attendez-vous à un modèle Plus de l’iPhone 9, similaire à l’iPhone 8 Plus

L’iPhone 9 Plus ou l’iPhone SE2 Plus, selon les décisions marketing d’Apple, comporteront des spécifications similaires, mais le modèle Plus aura un plus grand écran de 5,5 pouces et peut-être un appareil photo orienté vers l’arrière plus performant. Le prix de départ pour l’iPhone 9 Plus sera probablement d’environ 549 $.

Avec l’incertitude entourant le coronavirus, je pense que certaines personnes qui cherchent à passer d’un iPhone plus ancien seront attirées par l’iPhone 9 moins cher, même si elles envisageaient à un moment donné de passer à l’iPhone 11.

En supposant que l’iPhone 9 suit le modèle défini par l’iPhone SE, qui comportait des composants internes phares de l’iPhone 6s, l’iPhone 9 viendra probablement avec les principaux composants de l’iPhone 11. Si cela s’avère être le cas, et toutes les indications indiquent qu’il sera, le nouveau smartphone d’entrée de gamme d’Apple finira par être une grande valeur.

Les spécifications impressionnantes de l’iPhone 11 seront entassées dans un corps similaire à l’iPhone 8

En tant que tel, nous pouvons nous attendre à ce que l’iPhone 9 soit doté d’un système A13 rapide sur une puce, 4 Go de RAM et commence avec 64 Go de stockage flash. Je m’attends également à ce que les caméras orientées vers l’avant et vers l’arrière reçoivent des mises à niveau substantielles, avec la possibilité de filmer des vidéos 4K 60 FPS.

Comme l’iPhone SE, qui manquait des cloches et des sifflets de l’iPhone 6, nous nous attendons à ce que l’iPhone 9 manque de certaines des fonctionnalités de l’iPhone 11. Mais il devrait avoir suffisamment de puissance de traitement sous le capot pour facilement gérer des choses comme Apple Arcade, AR, multitâche, appels Group FaceTime, capture de caméra 4K à haut débit, et plus encore.

Le maillon faible de l’iPhone 9: le design

Comme mentionné, il est probable que l’iPhone 9 utilisera le même châssis que l’iPhone 8, Apple tirant parti des pièces et de l’infrastructure déjà existantes. Quelques petites différences peuvent être présentes, par exemple, il peut inclure un dos en verre dépoli comme sur l’iPhone 11 de génération actuelle, mais pour la plupart, il devrait être très similaire à l’iPhone 8.

L’iPhone 9 arborera un design similaire à l’iPhone 8

Mais l’iPhone 8, avec ses coins arrondis et son design en grande partie sans inspiration, ne correspond pas au look élégant et intemporel de l’iPhone SE. Ceux qui s’attendent à une version moderne de l’iPhone SE, du point de vue du design, peuvent être déçus lorsqu’ils voient un iPhone 8 turbo à la place.

Attendez-vous à un bouton d’accueil à semi-conducteurs sur l’iPhone 9

L’adoption du châssis de l’iPhone 8 signifie également que des fonctionnalités telles que FaceID, qui vous permettent de déverrouiller votre iPhone à l’aide de votre visage, seront manquantes. Le style de corps de l’iPhone 8 ne dispose pas d’un système de caméra TrueDepth et de l’affichage bord à bord pour lequel les iPhones modernes sont connus. Cela signifie que l’authentification biométrique par empreinte digitale Touch ID sera de retour sur une toute nouvelle version de l’iPhone pour la première fois depuis l’iPhone 8.

Mais ce qui est peut-être le plus décevant pour les grands fans de l’iPhone SE, ce sont les différences de taille entre celui-ci et le futur iPhone 9.

Si, comme prévu, il est basé sur l’iPhone 8, le prochain iPhone 9 comportera un écran de 4,7 pouces, ce qui le rendra nettement plus grand que l’iPhone SE, qui comportait un écran de 4 pouces.

Ce concept iPhone SE 2 aurait été sympa

Cependant, comme je l’ai noté dans mon examen Rewind de l’iPhone SE, je pense qu’un écran de 4 pouces est de manière réaliste beaucoup trop petit à l’ère actuelle des grands smartphones. Aussi confortable qu’il soit à la main et aussi portable qu’il soit, l’iPhone 4 pouces se sent déraisonnablement restrictif en 2020 en ce qui concerne la taille de l’écran. Qu’en pensez-vous?

Prise de .

Comparé au matériel iPhone des dernières années, l’iPhone 9 se sentira comme un pas en arrière en termes de design. Mais pour ceux qui passent d’un iPhone 6 à un iPhone 8, ce téléphone ressemblera à une mise à niveau majeure grâce aux composants internes modernes.

Bien qu’il soit décevant de ne pas avoir une version mise à jour du châssis de l’iPhone SE, il est compréhensible que Apple ne trouve pas avantageux de mettre l’effort dans un nouveau design pour son smartphone d’entrée de gamme.

Je pense que l’iPhone 9 sera un succès modéré et particulièrement attrayant pour ceux qui viennent de matériel plus ancien remontant à l’iPhone 6. Ce ne sera pas le nouveau smartphone le plus fringant du point de vue des fonctionnalités ou du design, mais s’il contient l’iPhone 11 internes comme prévu, et s’il lance en dessous de 400 $, ce sera facilement l’une des meilleures valeurs de smartphone sur le marché.

Qu’est-ce que tu penses? Envisagez-vous d’acheter l’iPhone 9 ou l’iPhone 9 Plus? Décrochez ci-dessous dans les commentaires avec vos pensées.

