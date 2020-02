Aperçu du gameplay pratique d’Ori et la volonté des mèches

Les fans attendent depuis longtemps Ori et la volonté des mècheset le développeur Moon Studios savent que le produit final devra à la fois répondre et dépasser les attentes des joueurs lors de sa sortie le 11 mars 2020. En tant que suite du jeu de plateforme primé Ori and the Blind Forest, ce nouveau titre comprend non seulement presque tous les des mécaniques que les joueurs appréciaient dans l’original, mais apporte également quelques changements clés qui permettent plus de personnalisation et moins de frustration.

Le changement le plus immédiat du gameplay d’Ori et de la volonté des feux follets est la suppression de la fonction de sauvegarde manuelle du jeu original. À Ori et dans la forêt aveugle, les joueurs pouvaient sauvegarder leur progression à tout moment qu’ils voulaient, à condition qu’ils disposaient actuellement de la quantité d’énergie requise pour le faire. Bien que cela ait été utile dans certaines situations, cela a souvent conduit les joueurs à faire de grandes avancées dans le jeu, puis à mourir soudainement sans se rappeler d’enregistrer au préalable, provoquant par inadvertance d’énormes pertes de progrès et une perte de temps. Le nouveau système d’enregistrement automatique d’Ori et de la volonté des feux follets élimine cette possibilité, et bien que le jeu offre une grande quantité de points de contrôle, ils ne sont pas si répandus qu’ils éliminent complètement la peur de la mort des joueurs.

Le deuxième changement que les fans de retour remarqueront bientôt dans Ori et la volonté des feux follets est la grande quantité de nouvelles compétences qu’Ori peut acquérir au cours du jeu. Contrairement à Ori et à la forêt aveugle, Ori peut apprendre une multitude de compétences et d’attaques différentes en acquérant de nouveaux fragments dans le monde ou en les achetant à des PNJ, et le joueur peut changer quels fragments sont actuellement utilisés à volonté afin de se développer. la meilleure stratégie pour toute situation actuelle. Certains d’entre eux, comme un éclat qui permet à Ori de coller aux murs plutôt que de glisser constamment vers le bas, facilitent les sections de plate-forme du jeu, tandis que d’autres, comme celui qui offre à Ori la possibilité de faire plus de dégâts à certains types d’ennemis , peut aider à rendre les zones de combat difficiles moins dangereuses.

De nouvelles attaques, comme une épée directionnelle et un arc et une flèche magiques (qui peuvent être utilisés pour frapper à la fois les ennemis et les objets de puzzle de loin) peuvent être mappées à l’un des trois boutons principaux du contrôleur, éliminant l’élément de purge des boutons qui était répandu dans les premières phases de combat d’Ori et de la forêt aveugle. Les mécaniques préférées des fans, comme les mouvements d’Ori’s Dash et Bash, font leur retour, ainsi qu’une nouvelle capacité de prise en main qui voit Ori s’accrocher à certains objets et se jeter vers eux. La combinaison correcte de ces trois mécanismes de traversée ensemble est la clé de certains des défis de plate-forme les plus délicats d’Ori et de la Volonté des Feuilles, et les fans de la section d’échappement Ginso Tree du jeu original seront heureux de savoir que des scènes de chasse palpitantes similaires peuvent être trouvées ici .

Avec l’inclusion de beaucoup plus de capacités axées sur le mouvement et le combat, il est naturel que Moon Studios donne au joueur quelque chose pour tester ses compétences, et Ori and the Will of the Wisps propose un certain nombre de combats de boss et de batailles d’arène en plus aux scènes de poursuite populaires. Le jeu propose même des rencontres de boss à plusieurs niveaux, qui peuvent commencer comme une bataille normale, puis passer à une scène de poursuite, puis se terminer par un autre combat plus spectaculaire. Les épreuves de combat, qui permettent aux joueurs de tester leurs compétences de combat contre des vagues d’ennemis de plus en plus difficiles, offrent également une expérience tangentielle divertissante à tous ceux qui veulent faire une pause dans l’exploration du monde d’Ori et de la volonté des feux follets.

Une pause peut être nécessaire de temps en temps, car Ori et la Volonté des Feuilles arborent une carte trois fois la taille du titre original. En plus de l’histoire principale du jeu, qui a également été élargie au-delà de celle d’Ori et de la forêt aveugle, cette nouvelle entrée comprend une grande quantité de missions secondaires et de chaînes de quêtes de PNJ en option. Le monde d’Ori et de la Volonté des Feu follets regorge de PNJ et presque tous offrent des informations, des objets ou des tâches supplémentaires qu’Ori peut accomplir. La conception mondiale du jeu, semblable à Metroidvania, est centrée sur une grande zone de moyeu appelée les clairières Wellspring, un endroit où de nombreux personnages avec lesquels Ori interagit tout au long de son voyage appellent à la maison. Au fur et à mesure que le joueur progresse à travers le monde, il découvrira différentes façons d’améliorer les clairières de Wellspring, améliorant de façon permanente les choses pour ses résidents et, à son tour, pour Ori également.

Une mention spéciale doit être faite en ce qui concerne la bande originale d’Ori et de la volonté des feux follets, qui est tout aussi belle et résonnante qu’elle l’était dans le titre original, sinon plus. Les houles orchestrales et les périodes de transition mélodiques aident à plonger le joueur dans cette mentalité d’aventure Disney à l’ancienne pour laquelle cette série s’inspire, et la façon dont la musique de fond continue de jouer après une mort et une renaissance signifie que le sentiment d’élan ne s’arrête jamais vraiment.

Ori and the Will of the Wisps est un jeu difficile à arrêter, non seulement pour les raisons musicales énumérées ci-dessus, mais simplement parce qu’il semble que le joueur soit toujours à quelques centimètres de découvrir quelque chose de nouveau et d’excitant. Une discussion rapide avec Motay, un résident des clairières Wellsping qui garde une trace des statistiques et des objets de collection d’Ori, a confirmé cela, ainsi que la connaissance qu’au moment où Ori l’avait atteint pendant cette séance de prévisualisation, il avait déjà effectué quarante- neuf coups et a recueilli quatre maigres cellules sur trente-quatre.

Avec plus de tout ce que les joueurs ont aimé de l’original et une tonne de nouvelles capacités méticuleusement conçues, les fans de retour d’Ori et de la forêt aveugle et les nouveaux arrivants de la série se retrouveront face à une aventure épique et engageante. Ori and the Will of the Wisps est une véritable suite de jeu vidéo, qui s’appuie sur tout ce qui précède et se développe également de manière intelligente et divertissante sans perdre aucun des éléments fondamentaux qui ont rendu la série géniale au départ. Ori a une famille à protéger maintenant, et les joueurs sauront bientôt jusqu’où il est prêt à aller pour faire exactement cela.

Ori et la volonté des mèches sortira le 11 mars 2020 pour Xbox One et PC. Une session de gameplay pratique a été fournie par Moon Studios aux fins de cet aperçu.

