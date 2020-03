Aperçu du remake de Final Fantasy VII: un tout nouveau Midgar

C’est ici, nous l’avons joué, et nous avons beaucoup à dire. le Remake de Final Fantasy VII, inondé de retards, de rumeurs, de teasers, a enfin une date de sortie confiante, et . a pris d’assaut le siège social de Square Enix pour un temps précieux avec le contrôleur en main. Bien qu’il soit difficile d’exprimer en mots l’anticipation mondiale entourant le jeu et comment cela affecte et alimente invariablement trois heures précieuses de jeu de démonstration, il n’est pas non plus déraisonnable de s’attendre, très probablement, au meilleur remake de jeu vidéo jamais réalisé.

Comme cela a été précédemment révélé, le plan de versement épisodique de Final Fantasy VII Remake signifie que cette première entrée aura lieu entièrement à Midgar, les environs urbains à propulsion électrique où Cloud Strife se retrouve à faire rage contre la machine avec la cabale éco-terroriste / combattant de la liberté AVALANCHE (casquettes intentionnelles). En tant qu’ancien membre d’élite apparent de SOLDAT (idem), Cloud est un mercenaire super-puissant maussade mais bien intentionné qui entre dans la prochaine étape de sa vie et, espérons-le, choisit de meilleurs alliés cette fois-ci.

Notre démo nous a fait traverser quelques moments différents du jeu, y compris l’introduction attendue. Nous avons tous vu les images de Remake au cours des dernières années, et tout ce que l’on peut dire, c’est que ces aperçus sont en quelque sorte insuffisants pour en faire l’expérience en personne – la possibilité de jouer à FFVII Remake fonctionnant sur du matériel PS4 Pro avec un joli grand écran est incomparable à une vidéo YouTube rapide. La qualité de la texture ne laisse presque rien à l’imagination, insufflant à chaque personnage et scène un niveau de détails infinitésimal qui distrait pratiquement dans sa profondeur. Les joueurs auraient-ils jamais conçu la galaxie en sourdine de taches de rousseur faibles sur le visage de Cloud? Qu’en est-il du nombre de fils du crop top de Tifa ou des tatouages ​​et du chaume de Barret? Tout est là, assez réel pour être touché, et si loin des dessins géométriques de l’original qu’il s’agit pratiquement de son propre mème RTX Off / On.

Le chemin vers la cible du réacteur Mako rappelle l’original, servant de tutoriel ersatz alors que Cloud est laissé à quelques pas pour faire face aux troupes Shinra errantes. La disposition des niveaux semble très similaire à l’original – vous faites même glisser les tuyaux comme avant et pouvez vous arrêter pour aider Jessie lorsqu’elle est coincée – mais la nouvelle perspective à la troisième personne derrière le dos offre une vue éblouissante sur l’énorme enceinte industrielle entourant le réacteur lui-même. En jouant au FFVII original, il y a quelque chose qui semble quelque peu compartimenté ou instancié dans la navigation d’un angle de caméra à transition d’écran à un angle de caméra, ne permettant jamais au joueur de vraiment comprendre la structure gargantuesque dans laquelle il se trouve. Ici, vous pouvez certainement, et c’est immense.

Lorsque Final Fantasy VII est sorti pour la première fois, le système Active Time Battle (ATB) était déjà devenu la marque de fabrique de la série. Les détails de l’ATB évolueraient au fil des ans, permettant aux joueurs d’engager une approche de combat RPG au tour par tour tout en ressentant une pression stratégique informant chaque décision. Pour FFVII Remake, la décision de mettre en œuvre un système de combat plus orienté vers l’action semble en quelque sorte alignée sur l’époque (et avec plusieurs, mais pas tous, des nouveaux titres de Final Fantasy), mais c’est cet exemple rare qui satisfera apparemment les deux au tour par tour les aficionados et les joueurs réflexes.

Cloud est votre personnage principal et vous entrez seul dans les premières batailles. Sa fonction de combat spéciale est qu’il peut changer de position, alternant entre les positions d’opérateur et de punisseur, dont l’une lui permet de bloquer également les attaques ennemies agressives. Bloquer et infliger des dégâts remplit les jauges ATB qui, lorsqu’elles sont pleines, permettent au Cloud de sélectionner des attaques et des options spéciales pendant le mode tactique.

Dans la pratique, le mode tactique fonctionne comme une fonction de pause légère (intéressant, le temps progresse pendant ce mode, bien que très, très lentement, rappelant Superhot), ce qui est également pratique si vous avez juste besoin d’un répit rapide pour décider de votre prochain mouvement. Une fois sélectionnées, les attaques spéciales de Cloud peuvent cibler un ennemi donné dès que possible, mais cela est décidément plus compliqué que dans la conception originale au tour par tour. Par exemple: vous pouvez verrouiller une attaque spéciale ou un sort magique pour l’initier, mais si un ennemi cible un personnage avec sa propre attaque puissante, il est tout à fait possible que son action soit interrompue ou annulée.

Cette vulnérabilité au combat nécessite une compréhension nuancée des mouvements des joueurs, de la géométrie de l’environnement et des temps de recharge des capacités de l’ennemi pour réussir, ce dernier étant l’une des raisons pour lesquelles vos ennemis annoncent clairement leurs prochaines attaques dans une fenêtre de texte en vol stationnaire. Et bien sûr, pour les deux premiers combats, il est assez facile de frapper les ennemis avec des attaques répétées de l’épée Buster – qui heureusement se sent aussi percutante que vous l’espérez – mais le niveau de défi augmente rapidement et punit les écraseurs de boutons.

Une fois que d’autres personnages jouables sont jetés dans le mélange, le nombre d’ennemis augmente et ces systèmes deviennent encore plus intéressants. Divulgation complète: c’était un plaisir indubitable de contrôler Barret et Tifa directement sur le terrain, de dynamiter des mechs, de charger des tirs et de frapper en gros plan les patrons. Cependant, vous n’avez pas à changer et à gérer en permanence, car l’IA s’est avérée assez compétente, et vous pouvez également utiliser la pause tactique pour émettre des ordres spécifiques à la volée à d’autres personnages à tout moment. Pourtant, passer à Barret pour focaliser le tir d’une tourelle ou repositionner des personnages avant une attaque de gros boss semblait obtenir de meilleurs résultats que de simplement prier pour la sagesse de l’IA. Les compétences et le vocabulaire de combat de chaque personnage sont complètement différents, ce qui rend chaque combat légèrement plus difficile que le gommage dynamique, tendu et absorbant.

Il existe également une fonction de décalage, où les ennemis peuvent être stupéfaits par des attaques répétées qui ciblent leurs vulnérabilités particulières (parer avec succès des attaques avec la fonction de blocage de Cloud semble également augmenter le décalage d’un ennemi). Une fois complètement échelonné, c’est le temps de battre, et entasser un patron échoué avec tout ce que vous avez est particulièrement satisfaisant.

Que vous soyez stupéfait par la taille du réacteur Mako, que vous vous faufiliez entre les magnifiques ruelles faiblement éclairées de Midgar ou que la bande son saisissante se répercute dans votre crâne, Final Fantasy VII Remake semble conçu pour attirer l’attention et envelopper ses joueurs dans quelque chose de plus substantiel que la simple nostalgie. Lorsque Barret commence sa tirade sur le plus grand bien de l’AVALANCHE, une performance qui était sans doute pittoresque dans l’original, il semble à juste titre explosif et emphatique avec de nouveaux graphismes, une cinématographie et une voix pleine derrière. Lorsque l’équipage se sépare et que Cloud est libéré dans les rues de la ville, choisir de s’engager ou de s’éloigner des soldats Shinra errants est vraiment excitant, plutôt qu’un simple tampon narratif ou une opportunité d’exposition avant le début de l’histoire suivante.

Bien que le script FFVII Remake ne se sente pas vraiment à la pointe de la narration moderne, c’est certainement une avancée réfléchie par rapport à l’original (et surtout à la traduction originale). En d’autres termes, il conserve toujours cette touche Final Fantasy amplifiée de manière absurde, mais est une élaboration claire et une amélioration du texte souvent laconique du jeu original, le tout étant encore amplifié par le jeu de voix enthousiaste.

La meilleure façon de décrire comment l’expérience FFVII Remake remplace la simple nostalgie est dans la scène où Jessie offre à Cloud de la Materia. Ici, aujourd’hui, en 2020, vous voyez réellement Jessie remettre physiquement à Cloud une sphère lumineuse, ce qu’il accepte. Et vous pouvez ensuite insérer cette sphère lumineuse dans l’épée Buster de Cloud, où vous la trouverez également visiblement positionnée dans le jeu. En d’autres termes: le concept de Materia est passé d’un système mécanique à un élément évident de la conception des personnages, et Barret et Tifa ont leurs propres emplacements de Materia visibles où vous pouvez voir chaque sphère colorée au fur et à mesure de leur équipement. Bien que la démo n’ait pas beaucoup de changement de vitesse, tout cela semblait présent sur chaque personnage, et plus d’équipement en jeu devrait laisser la place à de belles options de cosplay que les joueurs pourraient montrer et partager.

La dernière partie de notre démo a présenté ce combat contre Abzu dans les égouts, un moment qui a fait sa première apparition publique lors du TGS 2019. Le combat est exceptionnel, bien que similaire à certains égards aux autres batailles de boss de la démo: positionnement environnemental, esquive attaques critiques, et toujours en poussant pour le décalage. Cependant, en plus du combat à plusieurs étapes d’Air Buster, nous étions également équipés d’invocations spécifiques. Gémir sur un ennemi dur avec un Ifrit de 20 pieds de haut vous soutient est quelque chose que ce jeu n’a absolument pas pu se tromper, alors croyez-nous quand nous disons qu’il répond à ces attentes élevées – Les invocations sont géniales. Le combat lui-même est compliqué par les attaques AOE et Abzu saute constamment sur les personnages pour les épingler, où vous devrez échanger avec quelqu’un d’autre pour sauver votre ami épinglé. En ce qui concerne l’invocation, apparemment, une seule personne peut être invoquée à la fois (trois de ces énormes carcasses à la fois rendraient probablement impossible la lecture correcte de l’écran), mais elles se battent ensuite à vos côtés pour un sort, et émerveillent -attaque inspirante en quittant le combat.

Fait intéressant, vous ne voyez l’invocation que dans la démo pendant les combats de boss, mais cela vous donnera probablement une vue ridicule de retirer le Léviathan tout en traitant avec quelques foules de bas niveau. Malheureusement, nous n’avons pas pu tester cette possibilité, mais malheur sans aucun doute à l’officier de sécurité Shinra portant un fusil avec un Ifrit au visage.

Pendant que vous écrasez des voyous à botte, que vous vous émerveillez de la minutie haute résolution qui se retrouve dans Midgar ou que vous affrontez chaque imposant boss à plusieurs étages, vous avez cette bande sonore. Lord, la bande originale, regorge de branchies avec de nouvelles élaborations sur chaque motif de personnage sincère et note d’histoire. Les thèmes de bataille seuls sont certes reconnaissables, mais améliorés de toutes les manières imaginables, avec des ponts allongés et une gamme complète d’instruments différents. Le noyau d’origine est là et vos souvenirs PlayStation One sont entièrement intacts, mais le produit fini est à un autre niveau de qualité sans précédent. Il s’agit très probablement du chef-d’œuvre de Nobuo Uematsu, ce qui rend un peu triste que la bande sonore ait été divulguée par des mineurs de données – faites-vous une faveur et attendez de la découvrir à nouveau dans le jeu.

Cette date de sortie approche rapidement, et il est difficile de comparer correctement ce que nous avons vécu jusqu’à présent à tout autre remake de l’histoire du jeu vidéo. L’ampleur et la fidélité de Final Fantasy VII Remake semblent être quelque chose de tout nouveau, même pour ceux qui ont plus ou moins mémorisé l’original – et, peut-être, spécialement pour eux. L’aperçu implique un processus de conception brique par brique stupéfiant, des artisans manifestant des approches de pointe pour chaque détail dans l’un des RPG les plus célèbres jamais réalisés. C’est un risque énorme pour ce qui semble finalement être un gain massif et mérité à juste titre … même s’il ne s’agit que du premier épisode.

Remake de Final Fantasy VII sort le 10 avril pour la PlayStation 4.

