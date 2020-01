Apex Legends Saison 3: dernières mises à jour, astuces, notes de mise à jour et plus

EA a surpris beaucoup de gens avec l’annonce soudaine d’Apex Legends en février 2019, un jeu de tir Battle Royale gratuit qui voit l’éditeur aller de pair avec les mammouths de genre PlayerUnknown’s Battlegrounds et Fortnite Battle Royale.

Développé par Respawn Entertainment et situé dans l’univers Titanfall, Apex Legends est un jeu de tir basé sur une escouade de bataille royale où des équipes de trois affrontent 57 autres joueurs pour essayer de rassembler du butin et être la dernière personne (ou escouade) debout.

Cependant, contrairement à Fortnite et PUBG, Apex Legends voit les joueurs prendre l’une des huit classes, chacune représentée par un personnage unique (imaginez Fortnite mélangé à Overwatch et vous serez sur la bonne voie.)

Apex Legends en est maintenant à sa troisième saison, appelée Meltdown, qui a introduit de nombreux changements, grands et petits. De nouvelles armes à un nouveau personnage en passant par une nouvelle carte flambant neuve, il y a beaucoup à apprécier dans la saison 3 d’Apex Legends pour les anciens et les nouveaux joueurs.

Maintenant que nous sommes en 2020, nous commençons à attendre avec impatience le lancement de la saison 4 du jeu en février et tous les changements qu’il est susceptible d’apporter.

Si vous êtes nouveau sur Apex Legends et que vous cherchez à voir ce que vous manquez ou si vous avez abandonné la carte pendant un certain temps et que vous souhaitez vous tenir au courant des dernières nouveautés, nous sommes là pour vous tenir au courant sur ce qui est nouveau dans Apex Legends.

Apex Legends: le verdict de TechRadar

Apex Legends est une version revisitée et captivante de la bataille royale qui, en l’état, ne peut être battue pour son attention, ses détails et ses soins:

Grande personnalisation

Beaux visuels

Grande utilisation de l’interaction d’équipe

Certainement pas un jeu solo

Histoire prévisible

Bugs fréquents

Comme nous l’avons dit dans notre revue complète d’Apex Legends:

“À vrai dire, le mouvement Battle Royale ne m’a jamais tout à fait saisi. J’ai barboté dans PUBG et passé une douzaine d’heures avec Fortnite, mais rien n’a jamais vraiment bloqué l’atterrissage. Apex, cependant, m’a permis d’accroche, de ligne et de plomb. des commandes intuitives, un système de communication exceptionnel et une galerie de voyous remarquable, Respawn a créé ce qui ressemble à une sortie AAA pour le genre. ”

Quoi de neuf? La progression au niveau du joueur a été modifiée et Holo-Day Bash de Mirage est le dernier événement à durée limitée

Modifications de la progression du niveau du joueur

Depuis le 3 décembre, certains changements ont été apportés à la progression des joueurs dans Apex Legends. Le plus grand changement est que la limite de niveau du joueur est passée de 100 à 500. Pour garder les choses sur une quille uniforme, la quantité d’XP requise pour atteindre le niveau 100 a été réduite de 5%.

Plus de niveaux signifie également plus de packs Apex; les joueurs gagneront désormais 199 packs Apex par niveau 500. Les joueurs entre les niveaux 2 et 20 gagneront un pack pour chaque niveau qu’ils augmentent; ceux entre les niveaux 22 et 300 recevront un pack pour tous les deux niveaux et, enfin, ceux entre les niveaux 305 et 500 gagneront un pack tous les cinq niveaux.

Les packs seront attribués rétroactivement afin que les joueurs qui auraient dû gagner des packs avec le nouveau système se voient toujours attribuer leurs packs supplémentaires.

Pour chaque centaine de niveaux qu’un joueur monte, il gagnera un charme d’arme à feu et pour chaque dix niveaux compris entre 110 et 500, il gagnera un badge.

En parlant de charmes d’armes à feu, 36 nouveaux sont disponibles dans les packs Apex de niveau épique et légendaire et ils apparaîtront dans la boutique tournante afin que les joueurs puissent les acheter s’ils le souhaitent.

Holo-Day Bash

Ce n’est pas la saison des fêtes sans événements thématiques dans les matchs en direct. Apex Legends est connu sous le nom de Mirage’s Holo-Day Bash et se déroule du 12 décembre au 7 janvier.

Pendant cette période, les joueurs pourront participer au mode à durée limitée Winter Express. Il s’agit d’un événement non Battle Royale basé sur la capture de points dans laquelle trois escouades s’affrontent pour capturer le train World’s Edge pendant qu’il se déplace dans les stations.

Il y aura également des défis exclusifs spéciaux pendant l’événement, donnant aux joueurs la chance de recevoir des skins, des badges et des packs de musique gratuits. En termes d’achat direct, il y aura un ensemble de 24 articles cosmétiques thématiques et à durée limitée dans la boutique de jeux. Ils seront également disponibles dans les packs Event Apex, chaque pack contenant un élément d’événement et deux éléments non-événement.

Les joueurs ne devraient pas non plus manquer la chance de monter à bord du bateau de Mirage qui a accosté à The World’s Edge pour les vacances.

Apex Legends Meltdown

La saison 2 d’Apex Legends est maintenant terminée et à partir du 1er octobre, la saison 3: Meltdown est en cours.

Alors quoi de neuf? Eh bien, le plus important est cette toute nouvelle carte dont vous avez probablement entendu parler.

Bord du monde

Dans Meltdown, les joueurs font leurs adieux au King’s Canyon classique et saluent World’s Edge. Cette nouvelle carte n’est que la deuxième jamais introduite dans le jeu, mais c’est un départ spectaculaire de son prédécesseur, offrant un monde massif et lumineux qui combine le feu et la glace.

Il y a beaucoup à explorer dans World’s Edge et nous sommes sûrs qu’il garde des secrets qui seront révélés plus tard dans la saison. Non seulement cela, son terrain diversifié qui vous permettra d’esquiver les geysers, de lutter contre les champs de lave et de monter au sommet d’un train en mouvement, entre autres choses, offre une excellente occasion d’expérimenter différents styles de combat.

Pass de combat

Apex Legends n’est pas exactement connu pour avoir des Battle Pass époustouflants, mais la saison 3 offre une amélioration par rapport à ses prédécesseurs à certains égards.

Comme les autres, ce Battle Pass est tout nouveau pour la saison et il apporte 110 niveaux à grimper en complétant des défis quotidiens et hebdomadaires, avec plus de 100 objets exclusifs, y compris des skins légendaires, des packs Apex, des écrans de chargement et des charmes d’armes à gagner.

De nouvelles armes et un nouveau personnage

La nouvelle arme de la saison 3 est le fusil de charge et fait ses débuts aux côtés du nouveau pirate et expert en surveillance, Crypto. Cette nouvelle légende peut être achetée pour 750 pièces Apex et est idéale pour ceux qui recherchent des options de combat à longue distance car il utilise son drone de surveillance “pour rester dans le combat et hors des projecteurs”. Il sera un excellent ajout à toute équipe à la recherche de recon et d’intérêt pour tout joueur à la recherche d’un style de jeu plus rafraîchissant.

Classé League League 2

Parallèlement à la saison 3, la ligue classée de la série 2 a également été lancée le 1er octobre.

Comme la série 1, la série 2 utilise un système basé sur les scores, les développeurs étant satisfaits de la façon dont cela s’est passé la première fois. Les niveaux et les divisions restent également les mêmes avec l’exigence d’entrée de niveau 10 pour le jeu classé et le fait que jouer avec des amis verra le matchmaking avec le joueur le mieux classé.

Alors, que verront les joueurs un peu différent? Eh bien, dans la série 2, tous les joueurs classés verront leur classement réinitialisé. Cela signifie que tous les joueurs perdront 1,5 niveau. Cela se fait au lieu d’une réinitialisation matérielle à 0, ce qui arrêterait vraiment tout sentiment de progrès pour ceux qui avaient été investis dans la précédente Ligue classée.

Après avoir désactivé les pénalités de départ en série 1, la série 2 les a activées afin que les joueurs qui abandonnent leurs coéquipiers pendant un match soient frappés d’une pénalité de matchmaking dans les matchs réguliers et classés. Les pénalités signifient que les joueurs sont empêchés d’entrer dans de nouveaux matchs pour une durée croissante en fonction de la fréquence à laquelle ils abandonnent les matchs avant la fin. Les pénalités varient de 5 minutes à une semaine entière.

Bien que le système basé sur les scores de la série 1 demeure, il a été amélioré à certains égards. Pour plus de “granularité dans la répartition des points”, tous les points du système ont été multipliés par 10. Les coûts de RP d’entrée de match ont également été mis à jour. Les matchs en bronze restent gratuits mais les matchs Silver, Gold, Platinum, Diamond et Apex Predator coûtent désormais respectivement 12, 24, 36, 48 et 60 RP.

Des passes décisives ont également été ajoutées au score de décompte des tués du jeu classé. Une assistance dans Apex Legends est définie comme infligeant des dégâts à un joueur dans les 5 secondes qui suivent son renversement par un coéquipier. Si le joueur est relancé, l’assistance ne compte pas.

La position d’échelle Apex Predator, qui permet aux joueurs classés Apex Predator de voir leur position dans le monde entier ainsi que leur RP, est complètement nouvelle dans la Ligue classée Series 2. Les positions des échelles sont réparties par plate-forme, donc trois joueurs sur PlayStation, Xbox et PC sont tous en mesure de revendiquer un classement numéro 1.

Des récompenses cosmétiques pour les classements ont également été introduites. Tous les joueurs reçoivent des badges indiquant le niveau le plus élevé qu’ils ont atteint tandis que les joueurs qui atteignent le niveau Or et plus reçoivent un charme d’arme à feu. Atteignez Diamond ou plus et les joueurs reçoivent un parcours de plongée personnalisé.

Récemment, il y a eu des rumeurs selon lesquelles les joueurs pourraient bientôt voir le jeu croisé et la progression croisée introduits dans Apex Legends. Nous prenons ces rumeurs avec une pincée de sel puisque Respawn n’a fait aucun commentaire à leur sujet. Mais s’il y a quelque chose à annoncer, il est probable que nous n’entendrons pas avant que la saison 3 soit en cours ou peut-être même terminée.

Trucs et astuces Apex Legends

Apex Legends peut être difficile à maîtriser. Il y a beaucoup de personnages différents chacun avec leurs propres capacités et compétences, et cette bataille royale s’appuie sans doute plus sur la stratégie et le travail d’équipe que certains de ses concurrents.

Prenez de l’avance avec notre sélection de guides Apex Legends, conçus pour vous aider à devenir un champion.

Comment télécharger Apex Legends

Apex Legends peut être téléchargé gratuitement à partir du PlayStation Store, Xbox Store, Origin Store ou du site Web Apex Legends. Recherchez simplement le titre, téléchargez le jeu et profitez-en!

Mais gardez à l’esprit qu’une bonne connexion Internet et un abonnement à PS Plus, Xbox Live ou Origin Access sont nécessaires pour jouer.

La bonne nouvelle est qu’Apex Legends arrivera également sur le mobile à l’avenir, suivant les traces de Fortnite et de PUBG.

Feuille de route Apex Legends – quelle est la prochaine étape?

Respawn Entertainment a partagé la feuille de route de la saison pour Apex Legends. Les saisons Apex Legends Battle Pass durent environ trois mois. Actuellement, quatre saisons ont été officiellement annoncées:

Saison un: 19 mars 2019 jusqu’au 18 juin 2019. Saison deux: 2 juillet 2019Saison trois: septembre 2019Saison quatre: décembre 2019

Bien que la saison 4 devait être lancée en décembre 2019, la date a été repoussée au 4 février 2020. Jusqu’à présent, ce qui est inclus dans cette nouvelle saison est un secret extrêmement bien gardé mais, comme pour les saisons précédentes, il est probable qu’il inclue de nouvelles armes et objets et un nouveau personnage.

Apex Legends arrive-t-il sur mobile?

Oui. Dans le rapport sur les résultats trimestriels d’EA, l’éditeur a annoncé qu’il envisageait de proposer le jeu développé par Respawn Entertainment sur les plates-formes mobiles et en Corée du Sud et en Chine.

“Nous sommes en négociations avancées avec la Chine et le mobile”, a déclaré le directeur financier d’EA, Blake Jorgenson, avant de mentionner plus tard la Corée du Sud comme un autre point d’expansion.

Nous ne devons cependant pas nous attendre à voir Apex Legends sur mobile pendant au moins un an. Selon le chef de la direction d’EA, Andrew Wilson, le jeu ne sera pas lancé avant l’exercice 2021.