Apex Legends Saison 4: l’assimilation est en direct

Saison 4: L’assimilation est désormais disponible dans Apex Legends. La nouvelle saison ajoute une toute nouvelle légende jouable, des armes et des changements de carte.

La nouvelle légende jouable de la saison 4 est Revenant, un autre personnage offensif comme Wraith, Octane, Mirage et Bangalore. Ses capacités (Stalker, Silence et Death Totem) sont de nature perturbatrice, lui permettant de jouer avec les équipes adverses pour donner l’avantage à sa propre équipe dans un combat. Si vous aimez jouer à des jeux d’esprit avec vos adversaires, vous aimerez probablement Revenant.

World’s Edge s’est également transformé face à la nouvelle saison. Ravagé par la nouvelle moissonneuse Hammond Robotics qui domine désormais le milieu de la carte, World’s Edge est une coquille de son ancien moi. Une rivière de lave traverse maintenant ce qui était autrefois la capitale et de toutes nouvelles structures ont été placées dans les champs vides qui parsemaient la partie nord de la carte.

1 an de légendes Apex: hauts, bas et plus grands changements

