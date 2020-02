Apex Legends Saison 4 transforme Bloodhound en un chasseur beaucoup plus effrayant

Saison 4: l’assimilation ajoute Revenant en tant que nouveau personnage jouable dans Apex Legends, et le cauchemar synthétique donne même à Caustic une course pour son argent quand il s’agit de doublures effrayantes (bien qu’il soit mignon que Caustic soit le seul à ne pas intimider lui). Mais Revenant n’est pas le seul changement effrayant d’Apex Legends; Le nouveau buff de Bloodhound les a transformés en un chasseur terrifiant.

Dans la saison 4, deux légendes ont obtenu de nouveaux buffs: Crypto et Bloodhound. Crypto ne peut plus détruire les boucliers du dôme de Gibraltar amicaux avec son EMP, donnant à la légende de la reconnaissance la possibilité d’utiliser en toute sécurité sa capacité ultime tout en s’associant au géant amical. Honnêtement, ce n’est qu’un changement correct – les améliorations apportées à Crypto à la fin de la saison 3 semblent beaucoup mieux.

Bloodhound, d’autre part, a obtenu un grand buff. La capacité ultime de Bloodhound, Beast of the Hunt, leur permet de suivre facilement les ennemis où qu’ils se cachent en marquant le chemin emprunté par quelqu’un tout en se déplaçant sur la carte. À l’origine, la capacité ne durait qu’un peu plus d’une demi-minute. Désormais, Beast of the Hunt peut être prolongé de cinq secondes pour chaque cible abattue par Bloodhound.

Notez que cet effet ne vous oblige qu’à abattre un ennemi – vous n’avez pas réellement à le tuer pour allonger Beast of the Hunt. Donc, si vous parvenez à vaincre les deux membres d’une escouade, puis à vaincre un troisième ennemi d’un autre, vous offrant 15 secondes supplémentaires de Beast of the Hunt, vous pourriez peut-être avoir suffisamment de temps pour traquer et terminer cette deuxième équipe.

Beast of the Hunt est déjà une capacité terrifiante. Bloodhound déclenche un rugissement monstrueux lorsqu’il s’active et il n’y a aucun moyen de contrer vraiment la compétence autre que de trouver un moyen de s’enfuir sans toucher à rien (voler dans les airs sur un Octane Jump Pad, par exemple, ou disparaître dans le vide avec Wraith) . Et maintenant, le chasseur peut prolonger la durée de sa chasse simplement en l’utilisant dans le but prévu: retirer des cibles. Imaginez-vous en train de fuir un limier, sachant que lorsque vos coéquipiers vous suivront, leur sacrifice ne fera que prolonger les chances que votre ennemi ait suffisamment de temps pour finalement vous traquer.

