Apex Legends Saison 4 voit le retour de la carte de Kings Canyon, mais pas immédiatement

Apex Legends Season 4: Assimilation ajoutera un nouveau personnage Forge, un nouveau fusil de sniper la Sentinelle et de nouveaux changements à World’s Edge. Vous ne jouerez pas seulement sur World’s Edge, car la saison 4 verra le retour de Kings Canyon. Cela dit, la carte originale d’Apex Legends ne revient pas au début de la saison 4.

Pendant l’assimilation, le mode classé Apex Legends est en cours de refonte afin qu’il soit maintenant divisé en deux séries distinctes. La première série commencera avec la nouvelle saison et se poursuivra jusqu’au 23 mars. La deuxième série reprend le 24 mars et se poursuit jusqu’à la fin de la saison 4, le 5 mai.

Comme dans la saison 3: Meltdown, vous verrez votre classement baisser de deux crans au début de l’assimilation, et votre classement sera réinitialisé de la même manière à mi-chemin de la saison lorsque la deuxième série commencera – vous permettant de gagner deux classements différents. Vos récompenses de fin de saison seront basées sur la série dans laquelle vous vous classerez le plus haut. Donc, si vous atteignez Diamond IV dans la série un mais seulement Platinum I dans la série deux, par exemple, vous obtiendrez des éléments de niveau Diamond à la fin d’assimilation.

Alors, comment est-ce lié à Kings Canyon? Eh bien, la première série d’Assimilation aura lieu sur World’s Edge, tandis que la seconde vous verra jouer sur Kings Canyon. Kings Canyon revient donc dans Apex Legends dans la saison 4, mais pas avant le 24 mars.

Kings Canyon était la seule carte dans Apex Legends pendant la saison 1: Wild Frontier et la saison 2: Battle Charge, à remplacer complètement par World’s Edge au début de Meltdown. La carte a réapparu dans certains événements à durée limitée au cours de la saison 3 – en particulier, Fight or Fright et Grand Soirée Arcade – bien que son retour dans Assimilation sera la première fois que la carte est dans le jeu depuis plus de quelques semaines. depuis sa suppression. Lorsque la carte a été supprimée, Respawn a expliqué que Kings Canyon avait été retiré car le développeur craignait que la plupart des joueurs ne gravitent vers la carte d’origine sans essayer la nouvelle si les deux étaient disponibles en même temps.

