Apex Legends Season 4 Screws The Havoc, change également d’autres armes énergétiques

Saison 4: L’assimilation est en direct dans Apex Legends, mettant fin à l’année 1 et lançant le jeu de bataille royale dans l’année 2. La nouvelle saison ajoute un tas de contenu au jeu, y compris le nouveau personnage jouable Revenant et le nouveau fusil de sniper Sentinel. Il apporte également de nombreux changements au fonctionnement de la bataille royale, avec la plupart des ajustements visant les armes. Une arme, en particulier, semble plus vissée que la plupart: le Havoc.

Le fusil d’assaut Havoc était la première nouvelle arme d’Apex Legends, ajoutée au jeu avant le début de la saison 1: Wild Frontier. Arme à énergie, le Havoc se distingue en étant la seule arme à feu à prendre en charge deux accessoires hop-up différents: le Select Fire et le turbocompresseur. Avec Select Fire équipé, le Havoc pourrait passer d’un fusil d’assaut à un tireur d’élite. Pendant ce temps, le turbocompresseur a supprimé le temps de liquidation du Havoc, vous permettant d’envoyer rapidement des adversaires à près ou à mi-distance avec la sortie de balle écrasante du pistolet.

Cependant, la saison 4 supprime l’attachement du turbocompresseur d’Apex Legends – à peu près comment la saison 3: Meltdown a supprimé Skullpiercer et Disruptor Ammo (et non, malheureusement, la saison 4 ne ramène aucun de ces deux). Le Havoc et la Dévotion étaient les deux seules armes Apex Legends à prendre en charge le turbocompresseur, bien que la Dévotion ne soit pas affectée par le changement. La dévotion et la L-Star ont été changées (la L-Star est maintenant une arme à énergie standard qui peut être trouvée n’importe où et la dévotion est maintenant une arme à énergie dorée que l’on trouve dans les packs de soins), de sorte que la dévotion est déjà livrée avec un turbocompresseur. Le Havoc n’est pas aussi chanceux.

Cela craint pour le Havoc de deux manières. D’une part, l’arme n’est plus unique – le cœur de son identité était qu’elle pouvait se transformer de deux manières différentes. Et deuxièmement, le feu par défaut du Havoc n’est pas si bon que ça. Il a besoin d’un turbocompresseur pour être compétent en fin de partie. Pour compenser le nerf, Respawn a amélioré le Havoc d’autres manières (notamment en réduisant le recul horizontal).

Ces changements devraient rendre le Havoc plus facile à contrôler, mais il reste à voir si cela suffit pour que les gens reviennent au fusil d’assaut à énergie. Si vous voulez une arme à longue portée, la Triple Take est une meilleure option. De même, maintenant qu’il s’agit d’un pistolet commun que vous pouvez piller n’importe où, le L-Star constitue une option à courte portée plus forte. Il est difficile de discerner où le nouveau Havoc est maintenant censé s’intégrer dans la méta d’Apex Legends.

