API et répéteur Wi-Fi, quelle option dois-je choisir?

Vous êtes clair que vous devez étendre la portée de votre connexion Internet, mais vous hésitez entre l’utilisation d’un répéteur Wi-Fi ou d’un appareil PLC. Ne vous inquiétez pas, c’est normal, beaucoup d’entre nous ont dû vivre la même situation à plusieurs reprises, et dans cet article nous vous aiderons à prendre la bonne décision.

La première chose que vous devez savoir clairement, c’est comment fonctionne un répéteur Wi-Fi et un périphérique PLC. Ils se branchent tous les deux sur une prise, mais le premier Doit être à portée du Wi-Fi du routeur. Nous devons être prudents avec les distances, car si nous le plaçons trop loin, il peut ne pas bien recevoir le signal du routeur et, par conséquent, il ne le répétera pas avec un minimum de qualité.

Un appareil PLC est également connecté à la prise, mais il est composé de deux éléments, un appareil qui se connecte à une prise près du routeur et un autre que nous pouvons prendre à la prise de la pièce ou de la zone dans laquelle nous voulons étendre la portée de notre connexion Internet. La chose normale est de connecter le premier avec un câble Ethernet au routeur, il doit donc être très proche de celui-ci.

Dans ce cas, le signal est transmis via le câblage électrique à l’appareil de sortie que nous avons placé dans la prise de destination. Des fabricants comme le marché AVM Appareils PLC avec prise intégrée et filtre d’interférence, deux valeurs importantes que nous devons prendre en compte, car elles nous permettent de garder la prise et de profiter d’une connexion de haute qualité.

Quel appareil est le meilleur, un API ou un répéteur Wi-Fi?

Nous ne pouvons pas simplement dire que l’un est meilleur et que l’autre est pire, chacun offre ses avantages et ses inconvénients, et ils sont conçus pour répondre à des besoins spécifiques. En termes de performances et de fonctionnalités avancées, les deux sont pratiquement au même niveau, ce qui est important lors du choix, ce sont nos besoins.

Vous devez choisir un PCL si: dans le cas où vous souhaitez étendre votre connexion Internet dans une zone séparée par de nombreux obstacles, où un répéteur Wi-Fi serait incapable de vous joindre avec un signal de qualité. Par exemple, d’un premier étage à un deuxième étage dans une pièce séparée par plusieurs murs avec des appareils au milieu.

Vous devez choisir un répéteur Wi-Fi si: Vous souhaitez étendre votre connexion Internet en l’amenant dans une zone qui se trouve au même étage et qui n’est pas séparée par un grand nombre d’obstacles. Par exemple, pour étendre la connexion Wi-Fi dans le salon à une chambre située au même étage.

Gardez à l’esprit que les appareils PLC permettent de connecter les appareils par câble et que la plupart des modèles actuellement sur le marché peut également fonctionner comme un répéteur Wi-Fi, ils sont donc une option beaucoup plus complète et polyvalente que les répéteurs Wi-Fi classiques, bien qu’en retour ils aient généralement un prix plus élevé.

Contenu fourni par AVM FRITZ!